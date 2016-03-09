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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 08:31 BJT

《交易视点》台湾五年公债有承接买盘，但追价有限--元大宝来证

路透台北3月9日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债市场方面，10年公债殖利率在空单陆续回补，驱动殖利率下跌再度创下历史低点，而本周三将有五年券105/5 发行交易登场，目前资金成本尚未出现明显下滑幅度，虽五年券有承接买盘，预计其追价力道有限，10年及五年殖利率将呈现低档盘整，整体市场气氛依然偏多看待，预估近期10年券104/12期 成交区间0.80%-0.85%，五年券104/13期 则在0.53%-0.58%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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