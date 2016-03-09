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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:10 BJT

《图表新闻》欧洲央行若让市场大失所望，欧元或像日圆般不跌反升

这回，许多投资人押注欧洲央行将把存款利率进一步下调10个基点，至负0.40%，扩大资产购买，及可能引入类似日本央行那样的分级利率。

“市场针对这样的预期以及欧洲央行一些温和的信息沟通布仓。”野村的汇市策略师Yujiro Goto称。“如果未达到预期，那么欧元短期内可能反弹。”

尽管市场预计欧洲央行将进一步放宽政策，但今年以来欧元兑美元上涨1.7%，在1.10美元上方交投。那主要是因为当风险偏好减弱时，低收益的欧元倾向表现较佳。股市在2016年开局震荡。

同样地，避险货币日圆也无视日本央行1月29日宣布的负利率政策。自日本央行做此决定后，日圆兑美元升值近5%。

因此，若进一步调降业已为负的存款利率，将压低欧元吗？

“如果市场对欧洲央行将采取什么行动、及可能产生什么影响无把握，那市场在日本央行拙劣行动后，也同样无把握调降负利率对汇市的影响。”法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes称。

汇价波动图表：tmsnrt.rs/1U1uqzj

(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 龚芳/杜明霞)

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