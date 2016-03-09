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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 08:42 BJT

标题新闻：澳洲1月经季节调整住房融资较前月下降3.9%，路透调查为下降2.3%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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