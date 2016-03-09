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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 08:42 BJT

《香港报摘》--经济日报3月9日

* 要闻版头条：

--内地外贸进出口形势严峻，按美元值2月出口按年下跌25.4%，创金融海啸后近七年最大单月跌幅。分析师指，出口跌幅扩大，必然加大经济下行压力，预计两会后政策将进一步放松加码稳增长，以防止经济出现断崖式下滑。

* 其他：

--万科 因应与宝能系的股权之争，万科A股已停牌近三个月进行资产重组。万科大股东华润集团董事长傅育宁首次回应＂万宝之争＂，表示华润集团将会全力支持万科，但现在市场比较敏感，不能多说。

--新创建 公布，与周大福企业及航空资本集团（Aviation Capital Group）成立合营企业BACL，从事商务客机的收购、租赁及销售业务，冀加强集团于航空业务的投资组合。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

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