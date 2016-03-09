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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 08:51 BJT

《香港报摘》--信报3月9日

* 要闻版头条：

--国家海关总署公布，以美元计，内地2月出口按年大跌25.4%，远逊市场预期降幅12.5%。分析指出，2月外贸比预期差，部分受农历新年因素影响，同时反映内外需求依然疲弱。

* 其他：

--SOHO中国 主席潘石屹表示，有见楼市回暖，本月底会开始把成熟的非核心资产出售。

--香港旅游发展局主席林建岳透露，旅发局计划在暑假推出小童免费的优惠，与各景点和酒店合作，11岁以下小童游览景点时门票免费、在酒店加床免费，希望藉此吸更多家庭客源， 带动旅游业。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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