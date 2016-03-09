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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 08:54 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月9日

**上海证券报**

--全国政协委员、中国电子信息产业集团总经理刘烈宏表示，下一步改革任务为三方面：一是加强投资主体多元化、混改引入战略投资者；二是推动所属企业员工持股；三是有计划稳步推进集团公司包括军工资产在内的整体资产证券化水平。

--在经济下行的压力下，关注类贷款有可能进一步迁徙为不良贷款，银行资产质量在未来一段时期预计继续承压。全国政协委员、原光大集团总经理罗哲夫建议，应该允许商业银行设立自己的资产管理公司，批准商业银行发行不良资产证券化产品。

--姚建华、朱崇恽夫妇举牌雅戈尔 ，举牌方表示，对雅戈尔的投资属于财务性投资，看好公司的经营与发展，未来若雅戈尔股价估值合理，不排除继续增持。

**证券时报**

--证保合作大幕开启，中国平安 旗下平安证券首获“保单开户”试点，这是监管部门核发的行业首张“保单开户”牌照。

--兖州煤业 将以现金出资，作为基石投资者认购浙商银行4亿股H股股份，预计认购金额不超过19亿港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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