《中国报摘》--其他报纸重要消息3月9日

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
**上海证券报**
--全国政协委员、中国电子信息产业集团总经理刘烈宏表示，下一步改革任务为三方面：一是加强投资主体多元化、混改引入战略投资者；二是推动所属企业员工持股；三是有计划稳步推进集团公司包括军工资产在内的整体资产证券化水平。
--在经济下行的压力下，关注类贷款有可能进一步迁徙为不良贷款，银行资产质量在未来一段时期预计继续承压。全国政协委员、原光大集团总经理罗哲夫建议，应该允许商业银行设立自己的资产管理公司，批准商业银行发行不良资产证券化产品。
--姚建华、朱崇恽夫妇举牌雅戈尔 ，举牌方表示，对雅戈尔的投资属于财务性投资，看好公司的经营与发展，未来若雅戈尔股价估值合理，不排除继续增持。
**证券时报**
--证保合作大幕开启，中国平安 旗下平安证券首获“保单开户”试点，这是监管部门核发的行业首张“保单开户”牌照。
--兖州煤业 将以现金出资，作为基石投资者认购浙商银行4亿股H股股份，预计认购金额不超过19亿港元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算