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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:01 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月9日

* 明报：

--履新两星期的新任中国证监会主席刘士余昨天出席港区人大会议前，被问到＂深港通＂何时可推，他笑言这问题＂有点刁＂，又称今日是两地股市交易日，主席说这些话题不方便，叫大家看政府工作报告找答案。

* 苹果日报：

--天虹纺织 联席行政总裁朱永祥表示，去年集团毛利率增加5.3个百分点至18%，主要受惠于改善产品结构，及原材料价格下降逾两成所致；现时棉花等材料价格仍然继续跌，惟产品售价至去年开始回稳，故利润空间增加，有助提升毛利水平。

* 星岛日报：

--地产代理监管局指出，昨天董事局会议上通过，为有效监管网上物业活动，监管局将加强抽查网上物业广告及网上物业网站，同时，亦会提供不同的消费者教育主题讲座等。

* 东方日报：

--国际资源 昨日股东会通过以7.75亿美元作价，出售印尼Martabe金矿权益，但交易掀起股东争议，公司管理层亦顺应基金股东的要求，表示待交易落实后考虑派发特别息的可能。

* 文汇报：

--TCL通讯 公布，2月的手机及其他产品总销量为473.7万台，同比增长7%。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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