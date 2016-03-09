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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:00 BJT

日本已公布经济指标--2016/3/9

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间         预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第四季        -0.3%  r          +0.3%  r        5月17日             --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      2月        -0.1%             -0.1%           3月24日             --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      1月         持平             +0.1%           3月24日             --
 工业生产(m/m)                         1月        +3.7%             -1.7%  r        3月15日             --
 失业率                                1月         3.2%  @           3.3%  @        3月28日             --
 贸易收支(亿日圆)                      1月    逆差6,459         顺差1,402           3月16日             --
 所有家庭实质支出(y/y)                 1月        -3.1%             -4.4%           3月28日             --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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