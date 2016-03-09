港报社评：学生自杀潮敲警钟，让孩子寻回童真--信报3月9日

自去年9月新学年开始至今这半年来，香港竟然发生了19名学生先后自杀的惨剧，情况之坏不得不让人感到极度悲伤、担忧和震惊。

最新一宗发生于天水围天颂苑，跳楼自杀死者是12岁中一男生。前一天是黄大仙竹园南邨，中四男生亦是跳楼亡。再早前是粉岭牵晴间，中大医学院三年级女生一跃而下结束生命。无论是四日三宗，还是开学以来19宗，学生自杀潮实实在在敲响了警钟。

教育局发言人表示，局长吴克俭对于近日接连发生学生自杀事件深表关注及痛心，会尽快邀请津贴中学议会、香港中学校长会、家庭与学校合作事宜委员会的主席及教育心理学家举行紧急会议，讨论及跟进有关事件。局方又说，有关学校已即时启动危机处理小组跟进，校方社工及教育心理学家正为有需要的学生提供辅导。

吴克俭的关注和痛心，能不能防止再有学生自寻短见，当然谁也说不得准；更何况，19名学生一人有一个故事，自杀动机因人而异，难有确切的判断，局长能否对症下药乃未知之数。然而有一点相信是毋庸置疑的，一个人要是长期处于不快乐的状态，容易产生自杀倾向，而香港的学生普遍愈来愈不快乐，也许这可以从宏观角度探讨一下，何故短期之内出现了那么多宗学生自杀个案。

总的来说，今时今日的小朋友压力太大了，既要应付学校功课，又要满足家长期望，成年人鼓吹的一套价值观是＂不要输在起跑线＂，结果报读幼稚园要通宵排队，各种各样几乎十项全能的兴趣班占满了密密麻麻的时间表。理应天真烂漫的小朋友，若然失去了玩泥沙也玩个不亦乐乎的童真，不快乐是很自然的事。谁说少年不识愁滋味？这一代的孩子早已见识过成绩表决定一切的哀愁，他们的头上彷佛永远有一层挥之不去的雾霾，既让人窒息，亦令人看不透前景。

香港大学防止自杀研究中心策划副总监罗亦华表示，近日多宗学生自杀个案令人忧虑，她认为现时学生上课时间太长，九成活动与学习有关，又要参加很多课外活动，玩乐时间不多，不能单纯说现时学生抗逆力低，家长应该检视子女的学习模式是否适合，不要只以学术成绩判断子女是否成功。精神科医生李厚道指香港教育多是＂生涯教育＂，并非＂生命教育＂，前者重视成绩，为未来铺路，后者则着重多元化教育和德育培训。李医生提醒家长，如果发现子女情绪低落持续两星期，对身边事物缺乏兴趣，感觉自己＂三无＂，即是无用、无希望和无人帮，应尽早带子女求诊。

若说＂成绩压倒一切＂的教育模式是导致学生不快乐的元凶，那么我们不禁要问，教育局是不是有必要检讨现行教育制度，让小孩子重新寻回失落了的童真？早前争议不休的全港性系统评估TSA，正正反映了这个问题的焦点所在，小孩子不应该过度操练，成年人最好放他们去玩，打打波，唱唱歌，别计较所玩的游戏多么无聊，嬉嬉闹闹始终是成长过程之中不可或缺的营养剂。

开学至今连串学生自杀个案之中，五人是中大学生。中大校长沈祖尧与管理层召开紧急危机处理会议，即时成立一个专责委员会，全面检视学生的精神健康及辅导问题，提出建议加强大学的辅导工作及精神健康支援架构。中大辅导长吴基培指出，希望从检讨大学的机制着手，探讨如何进一步加强关顾服务，令悲剧不再发生。

大学生面对的压力，恐怕比中小学生复杂得多，但归根究柢还是一个宗旨，不要让他们不快乐。正如沈祖尧在其网志所言：＂让他们去做个美梦吧！哪怕是不赚钱、不成名的。人生活得快乐不是比『成就』更重要吗？＂做人没有梦想，跟一条咸鱼没有分别，我们乐见有梦的学生，不愿见到无梦的咸鱼，更不能眼睁睁看着一个又一个年轻人自己了断短促而不快乐的生命。（完）

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