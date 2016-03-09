港报社评：学生自杀潮敲警钟，让孩子寻回童真--信报3月9日

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
自去年9月新学年开始至今这半年来，香港竟然发生了19名学生先后自杀的惨剧，情况之坏不得不让人感到极度悲伤、担忧和震惊。
最新一宗发生于天水围天颂苑，跳楼自杀死者是12岁中一男生。前一天是黄大仙竹园南邨，中四男生亦是跳楼亡。再早前是粉岭牵晴间，中大医学院三年级女生一跃而下结束生命。无论是四日三宗，还是开学以来19宗，学生自杀潮实实在在敲响了警钟。
教育局发言人表示，局长吴克俭对于近日接连发生学生自杀事件深表关注及痛心，会尽快邀请津贴中学议会、香港中学校长会、家庭与学校合作事宜委员会的主席及教育心理学家举行紧急会议，讨论及跟进有关事件。局方又说，有关学校已即时启动危机处理小组跟进，校方社工及教育心理学家正为有需要的学生提供辅导。
吴克俭的关注和痛心，能不能防止再有学生自寻短见，当然谁也说不得准；更何况，19名学生一人有一个故事，自杀动机因人而异，难有确切的判断，局长能否对症下药乃未知之数。然而有一点相信是毋庸置疑的，一个人要是长期处于不快乐的状态，容易产生自杀倾向，而香港的学生普遍愈来愈不快乐，也许这可以从宏观角度探讨一下，何故短期之内出现了那么多宗学生自杀个案。
总的来说，今时今日的小朋友压力太大了，既要应付学校功课，又要满足家长期望，成年人鼓吹的一套价值观是＂不要输在起跑线＂，结果报读幼稚园要通宵排队，各种各样几乎十项全能的兴趣班占满了密密麻麻的时间表。理应天真烂漫的小朋友，若然失去了玩泥沙也玩个不亦乐乎的童真，不快乐是很自然的事。谁说少年不识愁滋味？这一代的孩子早已见识过成绩表决定一切的哀愁，他们的头上彷佛永远有一层挥之不去的雾霾，既让人窒息，亦令人看不透前景。
香港大学防止自杀研究中心策划副总监罗亦华表示，近日多宗学生自杀个案令人忧虑，她认为现时学生上课时间太长，九成活动与学习有关，又要参加很多课外活动，玩乐时间不多，不能单纯说现时学生抗逆力低，家长应该检视子女的学习模式是否适合，不要只以学术成绩判断子女是否成功。精神科医生李厚道指香港教育多是＂生涯教育＂，并非＂生命教育＂，前者重视成绩，为未来铺路，后者则着重多元化教育和德育培训。李医生提醒家长，如果发现子女情绪低落持续两星期，对身边事物缺乏兴趣，感觉自己＂三无＂，即是无用、无希望和无人帮，应尽早带子女求诊。
若说＂成绩压倒一切＂的教育模式是导致学生不快乐的元凶，那么我们不禁要问，教育局是不是有必要检讨现行教育制度，让小孩子重新寻回失落了的童真？早前争议不休的全港性系统评估TSA，正正反映了这个问题的焦点所在，小孩子不应该过度操练，成年人最好放他们去玩，打打波，唱唱歌，别计较所玩的游戏多么无聊，嬉嬉闹闹始终是成长过程之中不可或缺的营养剂。
开学至今连串学生自杀个案之中，五人是中大学生。中大校长沈祖尧与管理层召开紧急危机处理会议，即时成立一个专责委员会，全面检视学生的精神健康及辅导问题，提出建议加强大学的辅导工作及精神健康支援架构。中大辅导长吴基培指出，希望从检讨大学的机制着手，探讨如何进一步加强关顾服务，令悲剧不再发生。
大学生面对的压力，恐怕比中小学生复杂得多，但归根究柢还是一个宗旨，不要让他们不快乐。正如沈祖尧在其网志所言：＂让他们去做个美梦吧！哪怕是不赚钱、不成名的。人生活得快乐不是比『成就』更重要吗？＂做人没有梦想，跟一条咸鱼没有分别，我们乐见有梦的学生，不愿见到无梦的咸鱼，更不能眼睁睁看着一个又一个年轻人自己了断短促而不快乐的生命。（完）
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路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算