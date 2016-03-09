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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:11 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆向下突破，接近日线一目均衡转换线

0054GMT，

* 欧元/日圆跌破昨日低点123.88日圆，接近日线一目均衡转换线切入位123.3

* 欧元/日圆从稍早的124.03降至123.72，趋势仍向下

* 东京市场风险偏好减弱，日股日经指数下跌和美元/日圆再度走软构成压力

* 欧元/日圆目前涨势受限于下行的小时图一目均衡转换线切入位124.03，以及200小时移动均线切入位124.09

* 下一支撑位在3月3日低点123.35、以及3月2日低位123.10下方

* 在123.00以下可能有停止单(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 许娜)

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