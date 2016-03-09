港报社评：龚如心遗产最佳归属，按管理计划用于公益--明报3月9日

华懋集团前任主席龚如心约800亿元遗产，留有遗嘱造福人群。不过，她逝世9年了，这笔巨额资财却因为争产，或涉及华懋的官司接二连三的发生，至今仍然未能按龚如心的心愿发挥效用。近期，作为遗产信托人的华懋慈善基金（下称基金）又牵涉一宗官司，怀疑与龚如心遗产是否恰当使用有关。终审法院就龚如心遗产的裁决，律政司担负守护人身分，为了保护这笔遗产为社会所用，律政司应该尽快提交基金的管理计划，了却龚如心的遗愿。

基金最新一宗官司，涉及现任基金兼华懋集团主席龚仁心。他被集团旗下的当锐有限公司（下称当锐）入禀控告，指他于2009年诱使当锐投资1.22亿元的虚假厦门项目，又将其中5,000万元涉款付诸争产案诉讼；当锐要求法庭声明，龚仁心是虚假交易的同谋，要求他赔偿损失及交代资金去向。当锐入禀状所说情况还须法庭审理，不过，有两点值得注意。 首先，法律界人士指出，若当锐的指控属实，那是牵涉使用虚假文书、欺诈和洗黑钱等刑事罪行。即使有关款项被用作母公司的争产官司，不代表涉事者可以此作为合理辩解，因为母公司和子公司属不同法人，股东成分和利益亦不尽相同。另外，按入禀状披露的情况，当锐可以选择向执法部门举报，交由当局处理，现在以民事方式处理，个中考虑和事态发展都值得注意。

当锐入禀控告龚仁心，若发展到须由法庭审理，相信实情就会呈现出来。按已知事态，揭示龚如心的遗产是否如她的嘱咐用于造福人群，看来存在落差。还有是当锐入禀之后，华懋向员工发出电邮，指龚仁心因为涉及有关诉讼而休假，直至事件完结，可是记者连续3个工作天都发现龚仁心在华懋总部出现；对记者的提问，他一律不回应。另外，龚仁心在＂休假＂期间，仍然代表华懋集团向仁济医院捐赠一幅土地。种种情况显示，若以一般大公司管理标准审视，则华懋集团内部情况有点奇怪。问题是这家公司与超过800亿元遗产有关，基于涉及公衆利益，应该尽快确立华懋慈善基金的管理和运作，使之在公衆可监察情况下开展工作。

龚如心2002年的遗嘱已经获法庭确认，内容指她将全部遗产＂交由联合国秘书长、中国政府总理和香港特区首长组成的管理机构监管＂，而＂华懋慈善基金有限公司除必须继续自创立以来所进行的各项目，使其不断发展，还要继续达到设立中国的类似诺贝尔奖的具有世界性意义的奖金和基金的目的＂。不过，9年以来，历经风水师陈振聪争产，基金就遗产受益人或信托人的身分与当局展开诉讼，终院去年5月裁决基金是信托人，同时受律政司监管。终院的裁决，使龚如心遗产用于公益成为定案。可是，事隔将近一年，律政司就基金的管理和运作并无进展。

现在，律政司是华懋慈善基金的守护人，罗兵咸永道会计师事务所是临时遗产管理人，基金则是遗产信托人。由于缺乏一套各方认可的管理计划，因此3方虽有角色，但是都模糊，各方可做什么、不可做什么，并不清晰。这种状态，对于管理如斯巨大的遗产，绝不恰当。临时遗产管理人担负管理和保存遗产的责任，由于角色模糊，龚如心的遗产是否都在为公益服务，需要事实验证。

终院赋予律政司的角色，是监管作为遗产信托人的华懋慈善基金，而管理计划迟迟未制定，基金未能按终院裁决运作，实际是律政司尚未履行终院的指示。从当锐入禀官司，折射基金须依管理计划运作的迫切性。律政司应积极与基金磋商，就落实龚如心的遗嘱达成方案，提出如何运用这笔遗产作慈善用途的管理计划，交由高等法院批准。龚如心的遗产，已经确定并非由个人或个别家族拥有，而是公共财产，属于社会所有，律政司的责任是尽早让这笔遗产发挥效用，了却龚如心的心愿。（完）

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