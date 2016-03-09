《路透晚报》--3月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外贸：有信心实现回稳向好，今年提出定性而非定量目标符合现实--商务部长

中国商务部部长高虎城表示，1-2月中国出口下探主要是受全球经济贸易低迷和传统春节因素的影响，有信心实现今年外贸“回稳向好”的目标。今年政府工作报告在外贸方面提出一个“定性”而非“定量”的目标完全符合现实，目前这种情况下很难做出一个定量的指标。

--中国央行：住房信贷政策调整的基本逻辑和总体基调是因地施策--副行长

--中国央行：一线房价上涨需综合措施，拟治理地产中介跨界经营--副行长

中国央行副行长潘功胜表示，当前中国房地产市场基本特征是总量过剩、区域分化，因此，住房信贷政策调整的基本逻辑和总体基调是因地施策。 他并称，解决目前一线城市住房上涨问题，需要一些综合措施；央行与住建部、银监会等酝酿新策，治理房企和中介跨界经营金融业务的问题。

--中国房地产：防止异常交易推高房价，通过因城施策房价一定会稳住--国土部长

中国国土资源部部长姜大明表示，要坚持和完善土地招拍挂制度，防止异常交易推高房价；国土部会全力支持北京上海深圳等地出台的调控举措，相信通过地方政府因城施策的努力房价一定会稳住。

--《焦点》加杠杆助推中国楼市火爆，如何因城施策去库存成挑战

中国以上海、深圳为代表的一线城市楼价今年开年后疯涨，包括首付贷在内的各类加杠杆业务无疑起到推波助澜的作用，这也成为正在召开的全国两会热点话题，监管层明确表态正酝酿治理新策，以防范金融泡沫风险。

--中国地产：标准普尔上调2016年中国地产景气预测，价格料上涨5-10%

标准普尔上调今年中国房地产销售和价格的预测，称由于政府的支持力度大于预期，今年房地产销售和价格将上涨5-10%。中国房地产行业先前一直对整体经济构成拖累。

--《综述》治污压力沉重，中国河北盼尽快摘黑帽戴红花

作为京津冀一体化中经济实力最弱而治污压力最重的中国河北省，面对重化工业为主的产业结构，如何尽快通过结构优化，完成治理大气污染的政治和经济双重任务，依然是本次两会中河北团面临的沉重话题。

--台湾财政：达成经济成长预估要非常努力，提振经济要搭配财政政策

台湾财政部长张盛和表示，主计总处预估今年经济成长率1.47%，若要达成〞要非常努力，〞而各国实施货币宽松政策以提振经济，目前看来效果都不大，大方向仍需要搭配财政政策。

--香港房地产：下半年成交有望回升，楼市料可软着陆--高力国际

香港今年首两个月住宅买卖宗数接连创有纪录以来新低.国际商业地产服务商--高力国际预期，下半年的成交量可能略为回升，并相信楼价不会大跌，因今年的供应量仍低于长期平均值，维持对中小型住宅及豪宅全年分别下跌10%和15%的预测。

【金融】

--中国金融：设立民营银行没有家数限制，近期将批设一批--银监会副主席

中国银监会副主席曹宇称，当前，民营银行审批设立政策明确、工作进展顺利，现在对民营银行的设立没有家数限制，同样也没有时间表，近期将有一批民营银行进入批设阶段。

--中国央行：副行长称正抓紧推动建设全国统一票据市场--中国证券网

中国央行副行长潘功胜表示，央行正在抓紧推动建设全国统一的票据市场。建设全国统一的票据市场是下一步央行工作计划之一；建设电子票据交易系统，将有利于提高票据市场交易效率，降低票据市场交易成本和交易风险。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行150亿七天逆回购，单日等额净投放--业内人士

业内人士周三透露，中国央行公开市场今日将进行150亿元人民币七天期逆回购操作。因今日无逆回购到期，单日实现净投放150亿元。

--中国债市：浙江交通投资集团发行20亿可续期公司债，为证券交易所首单

中国浙江省交通投资集团有限公司公告，所发行的20亿元人民币可续期公司债，首个周期票面利率为3.60%。这意味着由证监会核准的，首单证券交易所可续期公司债即将面世。

--《中国新债预测》国开行10及20年债定位料略低于二级，需求中规中矩

中国国家开发银行周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，由于隔夜大宗商品价格大幅调整，此前升温的风险偏好受抑，现券收益率有所回落，新债招标也整体尚可，不过目前市场不确定性未消，短久期操作仍盛行，预计明日两期长债定位仅略低于二级水平，需求中规中矩。

--新债招标：中国五年续发国债加权收益率2.5661%，明显低于预期

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行的200亿元人民币五年期国债，加权中标收益率为2.5661%，明显低于2.62%的预测均值，也落在2.60%的预测区间下限之外。

--新债招标：中国农发行15年债收益率3.9877%，10年4.0767%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的15年和20年期增发债，中标收益率分别为3.9877%和4.0767%，对应投标倍数分别为3.38倍和2.44倍。农发行稍早招标的三期固息债，其中五年新发债中标利率为3.10%，七年和10年增发债收益率分别为3.3968%和3.4394%，对应投标倍数分别为3.24倍、2.74倍和2.42倍。

--中国债市动态：现券期货均向暖，商品价格大跌提振避险人气

中国银行间市场早盘现券收益率小幅下行，国债期货同步上涨。交易员称，主要原因是隔夜大宗商品价格下挫提升市场避险情绪，而今日国债招标结果亦属良好，但在关键经济数据出炉前机构心态仍偏谨慎，短期内收益率料震荡而行。

--中国货币市场：主要回购利率波动有限，融出充裕资金面几无压力

中国银行间市场主要回购利率较上日变化不大，隔夜、七天期加权利率均在开盘价附近小幅波动；从供需来看，场内资金仍然充盈。交易员表示，近期资金面压力有限，央行小幅逆回购操作下，预期流动性可维持平稳向好，货币市场波动甚微。

--中国信用债：15宏达CP001未能按期足额偿付，信用债违约再添一例

中国又一例信用债违约现身。淄博宏达矿业有限公司公告称，该公司应于3月8日到期兑付的短融15宏达CP001（债券代码041564012），截至到期兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付。

--中国货币市场：242家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模83,199亿

中国海盐县农村信用社和江苏靖江农商行公布2016年同业存单发行额度。至此，已有242家银行公布发行计划，累计规模83,199亿元人民币。

【外汇】

--中国外汇：外汇储备充裕，中投公司资产从未计入--外汇局

中国外汇管理局周三表示，当前中国外汇储备规模为3.2万亿美元，无论是以绝对规模还是以其他各种充足性指标进行衡量，都是充裕的。中投公司资产从未计入外汇储备，其投资操作不会引发外汇储备规模变动。

--中国外汇：外汇管理支持正常合理用汇的政策没有变--外汇局

中国国家外汇管理局在官方微博表示，外汇管理支持正常合理用汇的政策没有变，华尔街日报称中国“限制商业汇兑行为”的报道不准确。

--《焦点》对冲基金作空人民币阵营主力解散，仅剩“黑天鹅”死守

基金经理人及银行人士指出，去年曾有三种对冲基金类型重金押注中国人民币大幅贬值，其中两种类型已经撤出这类押注，只剩下一些极度看空的“黑天鹅”对冲基金仍持有长期押注部位。

--中国汇市：人民币收跌近百点购汇需求上升，中间价紧随国际美元波动

人民币兑美元即期收跌近百点，尽数回吐昨日反弹空间，中间价结束四连升，因隔夜国际美元企稳反弹。交易员称，近期市场走势基本参考中间价表现，为维持人民币汇率指数（CFETS）基本稳定，在人民币贬值预期小幅淡化时汇价料继续双向波动。

--离岸人民币：渣打人民币环球指数1月升3.1%，因贬值后离岸成交量大增

渣打最新公布的人民币环球指数1月环比升3.1%，因年初贬值后，离岸人民币汇市成交量大增；指数回升或只是短暂现象，而实际趋势仍疲弱。企业可能因担心中国政府进一步限制资金外流，将更多人民币资金保留在境外帐户，终止2015年中以来离岸人民币存款下降趋势。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌终结六连涨，周期股带动大盘技术性回调

中国股市沪综指收市下跌逾1%，终结六连涨。分析师指出，隔夜大宗商品的下跌，引发周期股的获利回吐；而周期股作为近期反弹领头羊，其下跌也牵动连涨六天的大盘出现技术性回调，不过大盘下档仍有一定支撑，整体呈现弱势震荡，成交有所萎缩。

--路透专访：中国首台AP1000核电机组料2017年中投产，大力推动核电走出去--中核

中国核工业集团公司董事长孙勤称，目前，国内首台第三代先进压水堆AP1000型核电机组准备进入安装阶段，预计将于2017年6月投产，2017年底第二台可以投产，且未来中国每年新增核电机组6-8台。中国还将大力推动核电走出去，2030年前在“一带一路”国家将建造20-30台核电机组。

--中国国企：中国电子集团将混改引入战投，并提升资产证券化率--总经理

在近期抛出长城电脑和长城信息的重组方案后，中国电子信息产业集团总经理、全国政协委员刘烈宏指出，未来将加强投资主体多元化、混改引入战略投资者；并推动所属企业员工持股；有计划稳步推进集团公司包括军工资产在内的整体资产证券化水平。

--中港个股：兖州煤业与浙商银行签订基石投资协议，投资最多19亿港元

中国主要煤炭生产商--兖州煤业称，已与浙商银行签订基石投资协议，将投资最多19亿港元于后者的IPO（首次公开发售）。

--港股业绩：国泰航空去年净利升九成表现五年最佳，受惠低油价

香港主要航空公司--国泰航空公布，2015年度净利同比大升90.5%略优于市场预期，且其表现亦为五年来最佳，主要受惠低油价。

--中国金属：人民币波动促使中国铜贸易商和投资者对冲汇率风险