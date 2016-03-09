港报社评：做好生命教育，防范学生轻生--星岛日报3月9日

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
去年9月开学至今，短短半个学年已经有11名学生轻生，比上学年全年还要多近一倍，当中大学生自杀数字更是连升四年，有人归咎于当今年轻一代抗逆力差，有人则归咎于学业压力和生活环境等＂社会的错＂。学生自杀成因有多方面，目前最需要做的是＂止血＂，不让这股歪风蔓延，固本培元之道则要学校和家庭做好生命教育，培育学生尊重生命价值。 自杀新闻不宜渲染，避免感染其他人仿效。不过，当学生自杀数字急升，开学至今已经有11名中学生和八名大学生结束自己生命的时候，社会就不能保持低调，要正视问题，找出解决办法，集中资源处理。 沙士前一年本港曾经发生多宗家庭自杀惨剧，震惊社会，结果大家有钱出钱，有力出力，并且推出＂生命天使＂计画，关怀身边亲友同学同事，发挥正能量，协助不少人逆境求生。 现时学校发生学生自杀个案，通常都有应急措施，包括专业辅导校内师生，协助大家平复情绪。这些亡羊补牢的工作一定要做，但是，更重要的是做好预防工夫，让学生消除轻生念头，以及有此念头时，懂得自我开解和向人倾诉寻求协助。 教育局将与教学界组织和专业人士紧急开会，研讨对策。短期而言，首要任务是遏止这趋势，让全港学校提高危机意识，迅速防范下一宗自杀个案发生在学生身上，积极协助学生认识自杀的错误，及早识别辅导情绪有问题的学生，就有助于产生一股集体免疫能力，煞停歪风扩散。 除了解决当务之急，还需要找出问题根源，落实长期持续的措施，协助学生积极面对逆境，尊重和珍惜生命，而非因应危机头痛医头，一轮风风火火之后故态复萌。 要减少大中学生轻生，须切实做好中学阶段的生命教育，这样学生不止在中学，日后升上大学都能够保持积极态度面对人生各种挫折，不轻易万念俱灰。 人生不可能十全十美，有时还会有很大的冲击，以自杀作为逃避或者抗议报复，不但扼杀了改善自己人生的机会，而且对家人亲友造成很大的心理创伤，这是很自私的行为。轻生者的际遇容或值得怜悯，但是自杀行径本身却绝不值得同情。 可惜，现时部分学校推行生命教育，只是聊备一格，或者依书直说。如果学校嘴里说人生价值多元，行动上却只为分数和奖牌不断施压，就难以令部分有情绪郁结的学生，感受到自己生命的独特价值，从而积极走上人生路。实际上，培养出正面对待生命的学生，比教出状元，是更大的教育成就。 生命教育不能靠古板的教学模式灌输，而须以专业技巧和真诚态度与同学交心，这需要学校师生、社工以至家长全方位配合推行。不少人安然度过青少年成长忧郁期，在对生命有所怀疑的时候，全因不想令爱他们的亲友、老师、同学伤心，而取消轻生念头。无论家庭和学校，都需要织好这个感情支援的安全网。（完）
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路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算