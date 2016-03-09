港报社评：做好生命教育，防范学生轻生--星岛日报3月9日

去年9月开学至今，短短半个学年已经有11名学生轻生，比上学年全年还要多近一倍，当中大学生自杀数字更是连升四年，有人归咎于当今年轻一代抗逆力差，有人则归咎于学业压力和生活环境等＂社会的错＂。学生自杀成因有多方面，目前最需要做的是＂止血＂，不让这股歪风蔓延，固本培元之道则要学校和家庭做好生命教育，培育学生尊重生命价值。 自杀新闻不宜渲染，避免感染其他人仿效。不过，当学生自杀数字急升，开学至今已经有11名中学生和八名大学生结束自己生命的时候，社会就不能保持低调，要正视问题，找出解决办法，集中资源处理。 沙士前一年本港曾经发生多宗家庭自杀惨剧，震惊社会，结果大家有钱出钱，有力出力，并且推出＂生命天使＂计画，关怀身边亲友同学同事，发挥正能量，协助不少人逆境求生。 现时学校发生学生自杀个案，通常都有应急措施，包括专业辅导校内师生，协助大家平复情绪。这些亡羊补牢的工作一定要做，但是，更重要的是做好预防工夫，让学生消除轻生念头，以及有此念头时，懂得自我开解和向人倾诉寻求协助。 教育局将与教学界组织和专业人士紧急开会，研讨对策。短期而言，首要任务是遏止这趋势，让全港学校提高危机意识，迅速防范下一宗自杀个案发生在学生身上，积极协助学生认识自杀的错误，及早识别辅导情绪有问题的学生，就有助于产生一股集体免疫能力，煞停歪风扩散。 除了解决当务之急，还需要找出问题根源，落实长期持续的措施，协助学生积极面对逆境，尊重和珍惜生命，而非因应危机头痛医头，一轮风风火火之后故态复萌。 要减少大中学生轻生，须切实做好中学阶段的生命教育，这样学生不止在中学，日后升上大学都能够保持积极态度面对人生各种挫折，不轻易万念俱灰。 人生不可能十全十美，有时还会有很大的冲击，以自杀作为逃避或者抗议报复，不但扼杀了改善自己人生的机会，而且对家人亲友造成很大的心理创伤，这是很自私的行为。轻生者的际遇容或值得怜悯，但是自杀行径本身却绝不值得同情。 可惜，现时部分学校推行生命教育，只是聊备一格，或者依书直说。如果学校嘴里说人生价值多元，行动上却只为分数和奖牌不断施压，就难以令部分有情绪郁结的学生，感受到自己生命的独特价值，从而积极走上人生路。实际上，培养出正面对待生命的学生，比教出状元，是更大的教育成就。 生命教育不能靠古板的教学模式灌输，而须以专业技巧和真诚态度与同学交心，这需要学校师生、社工以至家长全方位配合推行。不少人安然度过青少年成长忧郁期，在对生命有所怀疑的时候，全因不想令爱他们的亲友、老师、同学伤心，而取消轻生念头。无论家庭和学校，都需要织好这个感情支援的安全网。（完）