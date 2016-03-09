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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:40 BJT

美国个股：雪佛龙计划削减资本预算，以保留现金支付股利

埃克森美孚去年派息120亿美元，也没有降低派息。

但两家公司都缩减了股票回购规模。雪佛龙首席财务长Pat Yarrington周二表示，该公司没有继续回购股票的计划。

雪佛龙部分是以债务的形式派息。去年秋季公司高管制定了到明年用现金派息的计划，但这要求油价 达到每桶50美元，大约比当前水平高12美元。

雪佛龙计划2017和2018年每年支出170-220亿美元。对于2016年，该公司已宣布将支出266亿美元。

随着全球建设项目渐次竣工，部分支出将得以削减；这其中包括澳洲和安哥拉的大型液化天然气(LNG)项目，以及美国墨西哥湾地区的石油项目。

雪佛龙周一表示，公司位于西澳的高庚(Gorgon)LNG设施已经投产，下周就可发货，是这个被长期推迟、预算超额项目的重大里程碑。雪佛龙股价周二收报88.74美元，跌2.1%。

雪佛龙派息图表：tmsnrt.rs/1ns7wTP

(完) (编译 戴素萍/王颖；审校 李婷仪/杜明霞)

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