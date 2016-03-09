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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:20 BJT

金石期货：中国期指多空双方减持，增量资金入场意愿不足

以下内容节选自3月9日的《期货日报》：

周二，沪深300指数收盘较前一交易日上涨2.83点，报107.67点。三大股指期货开盘急速下挫，临近午盘开始震荡拉升，尾盘均得以翻红。中证500期指走势继续强于其余两品种。沪深300期指主力合约IF1603较周一收盘价上涨7.2点或0.23%，报3,075.4点。四份合约持仓量合计为47,671手，比前一交易日减少277手，成交量增加775手至26,493手。主力合约IF1603持仓量减少864手至3.5万手，成交22,774手。周二市场走出深V反转行情，成交量略有放大，但持仓下滑。当前市场分歧较大。

　　沪指走出六连阳，但盘中的震荡加剧，短期再次出现大跌的可能性不大。增量资金的入场意愿不足，存量资金操作趋于谨慎，当前的上涨仍属于反弹而非反转，追涨仍要保持一分谨慎。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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