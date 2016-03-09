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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:32 BJT

瑞达期货：大连棕榈油期货震荡上行，多头仍主导价格

以下内容节选自3月9日的《期货日报》：

棕榈油1605合约3月4日站上5,000元/吨，随后维持震荡上行态势，基本上确立站稳该整数关口。周二盘中继续对前期高点5,070元/吨进行回抽，确认了支撑的有效性。布林通道开口继续保持扩散态势，期货价格也继续沿着上轨运行，说明多头势仍主导价格。

　　短期来看，KDJ指标有背离迹象，短期内可能会震荡整理，但总体仍处于震荡上行走势中。操作上，5,070—5,100元/吨一带买入，以5,020元/吨为止损价位，目标价为5,280元/吨。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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