台湾货币市场：2月提存期银行超额准备1兆406亿台币，较上期减14.72%

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透台北3月9日 - 台湾拆款中心 公布的数据显示，银行体系70家主要银行2月提存期累计超额准备为1兆(万亿)406亿台币，较上提存期减1,796亿，或14.72%。
以下为2012年起每提存期截止日时的累积超额准备数字一览(单位：亿台币)：
提存期底 超额准备 较上期增减
2016年
3月3日 10,406 -1,796
2月3日 12,202 +2,169
2015年
12月31日 10,033 +82
12月3日 9,951 +376
11月3日 9,575 -46
10月3日 9,621 +950
9月3日 8,671 +1,735
8月3日 6,936 +65
7月3日 6,871 -928
6月3日 7,799 -1,654
5月3日 9,453 +1,243
4月2日 8,210 -1,941
3月3日 10,151 -688
2月3日 10,839 +1,899 2014年12月31日 8,940 +1,967
12月3日 6,973 +3,805
11月3日 3,168 -393
10月3日 3,561 -166
09月3日 3,727 -110
08月1日 3,837 -27
07月3日 3,864 -168
06月3日 4,032 +690
05月3日 3,342 -543
04月3日 3,885 +1,607
03月3日 2,278 -4,855
02月3日 7,133 +2,325
01月3日 4,808 +990 2013年12月3日 3,818 -3,430
11月3日 7,248 +2,063
10月3日 5,185 +428
9月3日 4,757 -461
8月3日 5,218 -265
7月3日 5,483 +472
6月3日 5,011 -4,344
5月3日 9,355 +5,193
4月3日 4,162 -1,869
3月3日 6,031 +483
2月3日 5,548 +1,135
1月3日 4,413 +839 2012年12月3日 3,574 -136
11月3日 3,710 +28
10月3日 3,682 +630
9月3日 3,052 +439
8月3日 2,613 +709
7月3日 1,904 -466
6月3日 2,370 +627
5月3日 1,743 +680
4月3日 1,063 -1,392
3月3日 2,455 +22 2月3日 2,433 +866
1月3日 1,567 -316
台湾央行自2014年11月提存期起(11月4日至12月3日)将申报超额准备的银行由原先的39家扩充至70家。
参看当日超额准备历史数据，请点选
注：若无遇上假日，台湾银行体系准备金提存期基本为每月4日起至次月3日止。(完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算