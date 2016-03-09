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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:26 BJT

永安期货：上海螺纹钢期货强势格局尚未终结

以下内容节选自3月9日的《期货日报》：

自去年12月初开始，螺纹钢期货展开了一轮上涨行情。本周一、周二连续涨停扩板之后，当前螺纹钢期价已回升至去年6月底的水平。从行情变动的幅度和持续时间来看，螺纹钢本轮上涨可视为是一波中期反弹，且强势格局仍未终结。不过，近期急速冲高，主要由现货与期货市场做多情绪集中爆发所致，依旧缺乏下游需求的有效支撑，预计后期随着钢材现货市场供应的进一步宽松，螺纹钢上行动能或减弱。

　　目前钢材市场所谓的“需求好”，其实质主要是钢厂成材库存向钢贸商社会库存的快速转移，而下游需求并未显着提升。从盘面来看，前期合力拉涨的多头主力之间有所分化，部分产业资金反手做空套保锁利。不过，目前螺纹钢的强势格局尚未反转，市场做多情绪仍占主导。过热行情之中，继续追多的风险较高，建议投资者尝试买铁矿石抛螺纹钢做空钢厂利润的套利操作，同时密切关注行情反转的信号。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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