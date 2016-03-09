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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:30 BJT

国信期货：沪镍谨防“过山车”行情

以下内容节选自3月9日的《期货日报》：

3月以来，以金属为代表的强周期类资产异军突起。笔者认为，投资者对前期涨幅较大的风险资产宜逢高减仓，谨防镍等波动性较强的品种短期“过山车”行情重演，对有色春季走势维持“熊市反弹”观点，短线投资者需谨慎，保值客户宜优先介入锁定价格风险。

　　目前，以国内金属为代表的强周期性行业相关资产出现不同程度的回暖，主要因宏观政策变化、汇率波动、通胀等因素短期改善，但从商品价格的角度来看，供应压力略有减轻，货币宽松推动金融属性回归，但更关键的需求实质性改善仍未见踪影，供需面中长期实质性改善仍缺乏足够的证据。因此，镍价走势仅视为反弹，后期谨防镍等波动性较强的品种短期“过山车”行情重演。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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