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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:32 BJT

上海中期：大连玉米期货继续看空

以下内容节选自3月9日的《期货日报》：

　　玉米期货市场维持强烈的看空预期，市场人士认为，玉米政策将面临大调整：一方面，市场预期国家会将玉米超期存粮定向低价销售，临储玉米的拍卖预计第一轮会在4000万吨的巨量；另一方面，下年度临储收购价格也将大幅调低，多重利空压制玉米1609和1701合约。

而现货市场方面，东北、华北玉米继续呈现不同的情况。东北产区，贸易商不敢囤粮，农户则基本上愿意将玉米交给临储。因此，市场的优质粮源基本上都进入临储，自1月之后粮源不足，许多深加工企业采购量不足以维持加工量，导致东北地区玉米现货价格节后继续坚挺。

　　当下玉米期货合约的基差是钝化的，政策因素仍将主导未来几个月的玉米市场，耐心等待政策明朗，在此之前华北玉米补充东北玉米的情况仍将存在。操作上，可尝试买1701合约卖1609合约。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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