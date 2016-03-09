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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:34 BJT

格林大华：郑棉反弹可期，反转尚难

以下内容节选自3月9日的《期货日报》：

受商品市场普涨带动，郑棉期价近期走出大幅上涨行情，主力合约1609本周一曾出现涨停行情，虽然最终未能封停收盘，但对市场人气的影响不可小视。短期来看，市场多头情绪聚集，加上商品普涨带动，预计郑棉反弹走势有望延续。但长期来看，在国储库存得到逐步消化及棉价底部企稳之前，棉花长期熊市行情要想得到根本扭转，还需漫长的等待。

　　现阶段正处于国内农业结构性调整转型阶段，出于保护优势农业的考虑，国家实行对棉花进行补贴的政策，在保护农民利益的同时，有助于优化国内棉花种植，提升棉花质量，实行优质优价的供给侧改革。而利用期货市场来引导和帮助政策的推进，具有较大的现实意义。这一影响因素一旦达到市场共识，必将对行情产生重大和根本性的影响。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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