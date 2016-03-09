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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:41 BJT

《汇市简讯》美元/韩元保持升势，直指1,215水准

0125GMT,

* 美元/韩元开盘买价报1,211韩元，1,215之前的获利卖压遏制盘初涨势

* 美元/韩元目前处于1,211-1,214.3区间，最新报1213.30-80

* 美元/人民币中间价上升和股市普遍下跌带来支撑

* 韩元无本金交割远期外汇(NDF)指数报1214.20-70，若升至1,215上方将为回到1,220铺路(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 白云)

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