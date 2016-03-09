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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:41 BJT

《香港重要政经日程》--3月9日-3月29日

================== 今日重要政经消息=================

3月9日（周三）

-- 国泰航空 公布全年业绩。

-- 九龙仓 公布全年业绩。

-- 青岛银行 公布全年业绩。

-- 旭辉控股 公布全年业绩。

-- 五矿资源 公布全年业绩。

================== 近期重要政经消息=================

3月10日（周四）

-- 海通国际 公布全年业绩。

-- 太古 公布全年业绩。

-- 太古地产 公布全年业绩。

-- 会德丰 公布全年业绩。

--10:00 香港教育（国际）在香港举行股东特别大会。

3月11日（周五）

-- 广州富力地产 公布全年业绩。

-- 万科 公布全年业绩。

-- 港铁公司 公布全年业绩。

--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行临时股东大会。

3月12日（周六）

--10:30 碧生源 在香港举行股东特别大会。

--15:00 中国贵金属资源 在香港举行股东特别大会。

3月14日（周一）

-- 公布2月底外汇基金境外资产。

-- 南华早报集团 公布全年业绩。

-- 茂业国际 公布全年业绩。

-- 长江生命科技 公布全年业绩。

-- 中广核电力 公布全年业绩。

-- 首创环境 公布全年业绩。

-- 中外运航运 公布全年业绩。

-- 西部水泥 公布全年业绩。

--9:30 开源控股 在香港举行股东特别大会。

--11:00 世纪金花 在香港举行股东特别大会。

--10:30 仁天科技 在香港举行股东特别大会。

--10:00 中国移动多媒体 在香港举行股东特别大会。

3月15日（周二）

-- 中国天瑞水泥 公布全年业绩。

-- 华人置业 公布全年业绩。

-- 碧桂园 公布全年业绩。

-- 利亚零售 公布全年业绩。

-- 富智康集团 公布全年业绩。

-- 港灯 公布全年业绩。

-- 华能新能源 公布全年业绩。

-- 汇贤产业信托 公布全年业绩。

-- 中国平安 公布全年业绩。

-- 宝龙地产 公布全年业绩。

-- 创科实业 公布全年业绩。

-- 中国旺旺 公布全年业绩。

-- 信义玻璃 公布全年业绩。

-- 信义光能 公布全年业绩。

-- 特步国际 公布全年业绩。

3月16日（周三）

*-- 中广核新能源 公布全年业绩。

*-- 中国联通 公布全年业绩。

*-- 长江基建集团 公布全年业绩。

*-- 粤海置地 公布全年业绩。

*-- 大酒店 公布全年业绩。

*-- 李宁 公布全年业绩。

*-- 电能实业 公布全年业绩。

*-- 新秀丽 公布全年业绩。

*-- 上海石油化工股份 公布全年业绩。

*-- 瑞安房地产 公布全年业绩。

*-- 万达酒店发展 公布全年业绩。

--11:00 蓝天威力控股 在香港举行股东特别大会。

--11:00 北控医疗健康产 在香港举行股东特别大会。

--10:00 香港宽频 在香港举行股东特别大会。

3月17日（周四）

*-- 中国海外宏洋集团 公布全年业绩。

*-- 中国铝业 公布全年业绩。

*-- 中国华融 公布全年业绩。

*-- 中国移动 公布全年业绩。

*-- 中海物业 公布全年业绩。

*-- 长实地产 公布全年业绩。

*-- 长和 公布全年业绩。

*-- 昆仑能源 公布全年业绩。

*-- 利丰 公布全年业绩。

*-- 人和商业 公布全年业绩。

*-- 冠捷科技 公布全年业绩。

-- 腾讯控股 公布全年业绩。

-- 公布2015年12月至2016年2月失业率。

3月18日（周五）

--15:00 长和国际实业 在香港举行股东特别大会。

--17:00 御泰中彩控股 在香港举行股东特别大会。

-- 中国海外发展 公布全年业绩。

3月21日（周一）

-- 公布2月份消费物价指数。

3月23日（周三）

--14:00 天美(控股) 在香港举行股东特别大会。

3月29日（周二）

--10:00 雅骏控股 在香港举行股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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