《香港重要政经日程》--3月9日-3月29日

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
================== 今日重要政经消息=================
3月9日（周三）
-- 国泰航空 公布全年业绩。
-- 九龙仓 公布全年业绩。
-- 青岛银行 公布全年业绩。
-- 旭辉控股 公布全年业绩。
-- 五矿资源 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
3月10日（周四）
-- 海通国际 公布全年业绩。
-- 太古 公布全年业绩。
-- 太古地产 公布全年业绩。
-- 会德丰 公布全年业绩。
--10:00 香港教育（国际）在香港举行股东特别大会。
3月11日（周五）
-- 广州富力地产 公布全年业绩。
-- 万科 公布全年业绩。
-- 港铁公司 公布全年业绩。
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行临时股东大会。
3月12日（周六）
--10:30 碧生源 在香港举行股东特别大会。
--15:00 中国贵金属资源 在香港举行股东特别大会。
3月14日（周一）
-- 公布2月底外汇基金境外资产。
-- 南华早报集团 公布全年业绩。
-- 茂业国际 公布全年业绩。
-- 长江生命科技 公布全年业绩。
-- 中广核电力 公布全年业绩。
-- 首创环境 公布全年业绩。
-- 中外运航运 公布全年业绩。
-- 西部水泥 公布全年业绩。
--9:30 开源控股 在香港举行股东特别大会。
--11:00 世纪金花 在香港举行股东特别大会。
--10:30 仁天科技 在香港举行股东特别大会。
--10:00 中国移动多媒体 在香港举行股东特别大会。
3月15日（周二）
-- 中国天瑞水泥 公布全年业绩。
-- 华人置业 公布全年业绩。
-- 碧桂园 公布全年业绩。
-- 利亚零售 公布全年业绩。
-- 富智康集团 公布全年业绩。
-- 港灯 公布全年业绩。
-- 华能新能源 公布全年业绩。
-- 汇贤产业信托 公布全年业绩。
-- 中国平安 公布全年业绩。
-- 宝龙地产 公布全年业绩。
-- 创科实业 公布全年业绩。
-- 中国旺旺 公布全年业绩。
-- 信义玻璃 公布全年业绩。
-- 信义光能 公布全年业绩。
-- 特步国际 公布全年业绩。
3月16日（周三）
*-- 中广核新能源 公布全年业绩。
*-- 中国联通 公布全年业绩。
*-- 长江基建集团 公布全年业绩。
*-- 粤海置地 公布全年业绩。
*-- 大酒店 公布全年业绩。
*-- 李宁 公布全年业绩。
*-- 电能实业 公布全年业绩。
*-- 新秀丽 公布全年业绩。
*-- 上海石油化工股份 公布全年业绩。
*-- 瑞安房地产 公布全年业绩。
*-- 万达酒店发展 公布全年业绩。
--11:00 蓝天威力控股 在香港举行股东特别大会。
--11:00 北控医疗健康产 在香港举行股东特别大会。
--10:00 香港宽频 在香港举行股东特别大会。
3月17日（周四）
*-- 中国海外宏洋集团 公布全年业绩。
*-- 中国铝业 公布全年业绩。
*-- 中国华融 公布全年业绩。
*-- 中国移动 公布全年业绩。
*-- 中海物业 公布全年业绩。
*-- 长实地产 公布全年业绩。
*-- 长和 公布全年业绩。
*-- 昆仑能源 公布全年业绩。
*-- 利丰 公布全年业绩。
*-- 人和商业 公布全年业绩。
*-- 冠捷科技 公布全年业绩。
-- 腾讯控股 公布全年业绩。
-- 公布2015年12月至2016年2月失业率。
3月18日（周五）
--15:00 长和国际实业 在香港举行股东特别大会。
--17:00 御泰中彩控股 在香港举行股东特别大会。
-- 中国海外发展 公布全年业绩。
3月21日（周一）
-- 公布2月份消费物价指数。
3月23日（周三）
--14:00 天美(控股) 在香港举行股东特别大会。
3月29日（周二）
--10:00 雅骏控股 在香港举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算