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货币新闻 | 2016年 3月 9日 星期三 10:05 BJT

芝加哥期市：玉米期货六个交易日来首跌，静待USDA报告

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           464.00    -1.25  -0.27%    +0.27%     467
.84   63
    CBOT玉米           359.00    -1.50  -0.42%    +0.00%     366
.37   47
    CBOT大豆           881.25    -3.25  -0.37%    -0.06%     877
.34   66
    CBOT稻米           $10.54    $0.00  +0.00%    -1.54%     $11
.05   37
    美国原油           $36.56    $0.06  +0.16%    -3.54%     $32
.07   66
    汇率 
    欧元/美元          $1.099  -$0.002  -0.17%    -0.20%
    美元/澳元           0.743   -0.001  -0.13%    -0.51%

   附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为
美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/汪红英；审校 龚芳/徐文焰)

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