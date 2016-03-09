国际油市：油价持稳，美国产量下降的提振作用被供应过剩所抵消

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
“近期油价涨势看来有些过头...中国出口数据实在糟糕，”Clipper Data的Matt Smith在每日报告中说。
受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅；虽然大宗商品价格回升扶助进口降幅收窄，但进口依然是连续16个月负增长，整体外贸形势依然严峻。
尽管中国2月原油进口量达到800万桶/日，但交易员和分析师预期，随着政府减少战略石油储备的采购，以及汽车销售因经济放缓而开始下滑，这个数字会将会下降。
原油价格在2月初开始强劲上涨，因市场冀望产油国冻结产量的计划能够阻止全球供应过剩加剧的势头。
但石油输出国组织(OPEC)成员国科威特本周给冻产希望浇冷水，称只有当伊朗在内的所有产油大国都参与的情况下，该国才会限制产量。而伊朗是限产行动的主要障碍。
美国产量是决定石油市场平衡的一个关键因素。美国政府周二预计，美国2017年产量将为819万桶/日，低于目前的逾900万桶/日。
但由于需求增长也在放缓，包括颇有影响力的投行高盛在内，许多分析师认为，还需要一些时间，才能让油市重新平衡到支持油价上涨的地步。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/郑茵 审校 白云/许娜)
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(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算