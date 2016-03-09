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货币新闻 | 2016年 3月 9日 星期三 10:12 BJT

国际油市：油价持稳，美国产量下降的提振作用被供应过剩所抵消

“近期油价涨势看来有些过头...中国出口数据实在糟糕，”Clipper Data的Matt Smith在每日报告中说。

受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅；虽然大宗商品价格回升扶助进口降幅收窄，但进口依然是连续16个月负增长，整体外贸形势依然严峻。

尽管中国2月原油进口量达到800万桶/日，但交易员和分析师预期，随着政府减少战略石油储备的采购，以及汽车销售因经济放缓而开始下滑，这个数字会将会下降。

原油价格在2月初开始强劲上涨，因市场冀望产油国冻结产量的计划能够阻止全球供应过剩加剧的势头。

但石油输出国组织(OPEC)成员国科威特本周给冻产希望浇冷水，称只有当伊朗在内的所有产油大国都参与的情况下，该国才会限制产量。而伊朗是限产行动的主要障碍。

美国产量是决定石油市场平衡的一个关键因素。美国政府周二预计，美国2017年产量将为819万桶/日，低于目前的逾900万桶/日。

但由于需求增长也在放缓，包括颇有影响力的投行高盛在内，许多分析师认为，还需要一些时间，才能让油市重新平衡到支持油价上涨的地步。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/郑茵 审校 白云/许娜)

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