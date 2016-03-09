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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 10:03 BJT

中国个股：新城控股拟定增募资不超过50亿元，新城发展拟认购至多5亿

路透上海3月9日 - 中国中型房地产企业--新城控股集团股份有限公司 周二晚间公告称，拟定向增发股份募集不超过50亿元人民币资金，其间接大股东新城发展 拟认购至多5亿元股票。

新城控股自2月底开始停牌，筹划增发事项。公司周三复牌后，早盘初一度冲至涨停14.51元，目前该股报14.37元，涨8.95%。

新城控股公告指出，此次增发对象为包括控股股东常州富域在内的不超过10名特定对象发行股份，增发底价为12.28元／股。常州富域为新城发展全资附属公司，其将不参与本次发行定价的市场询价过程，承诺以相同价格认购本次增发股票，认购股票三年内不转让。

募集资金将用于济南香溢紫郡住宅项目以及在宁波、海口、嵊州和衢州四地的吾悦广场商业地产项目，以及补充流动资金。

新城控股称，未来五年，公司将开启住宅地产与商业地产双核驱动的战略模式，即以住宅开发为主，同时理智选取优质地块进行商业综合体的开发运营。在商业地产方面，公司计划在全国选择性地获取优质地块进行开发，争取至明年进入国内商业地产的第一梯队。

新城控股高层去年底曾表示，新城旗下商业地产品牌“吾悦”今年将有11个商业项目开业，之后每年新增的商业项目至少保持在10-15个，目标是2020年开业及在建项目达到80个以上。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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