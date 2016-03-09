中国个股：新城控股拟定增募资不超过50亿元，新城发展拟认购至多5亿

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透上海3月9日 - 中国中型房地产企业--新城控股集团股份有限公司 周二晚间公告称，拟定向增发股份募集不超过50亿元人民币资金，其间接大股东新城发展 拟认购至多5亿元股票。
新城控股自2月底开始停牌，筹划增发事项。公司周三复牌后，早盘初一度冲至涨停14.51元，目前该股报14.37元，涨8.95%。
新城控股公告指出，此次增发对象为包括控股股东常州富域在内的不超过10名特定对象发行股份，增发底价为12.28元／股。常州富域为新城发展全资附属公司，其将不参与本次发行定价的市场询价过程，承诺以相同价格认购本次增发股票，认购股票三年内不转让。
募集资金将用于济南香溢紫郡住宅项目以及在宁波、海口、嵊州和衢州四地的吾悦广场商业地产项目，以及补充流动资金。
新城控股称，未来五年，公司将开启住宅地产与商业地产双核驱动的战略模式，即以住宅开发为主，同时理智选取优质地块进行商业综合体的开发运营。在商业地产方面，公司计划在全国选择性地获取优质地块进行开发，争取至明年进入国内商业地产的第一梯队。
新城控股高层去年底曾表示，新城旗下商业地产品牌“吾悦”今年将有11个商业项目开业，之后每年新增的商业项目至少保持在10-15个，目标是2020年开业及在建项目达到80个以上。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算