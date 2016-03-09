版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 10:23 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价明显走贬，股市下跌亚币齐贬及外资汇出影响

路透台北3月9日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价明显走贬。交易员指出，受到亚股全面下跌、韩元和人民币等亚币均呈贬值走势，加上外资小幅汇出影响，台币开低走低，盘中最低跌至32.900。

他们表示，今天早盘亚洲股市均走低，台股亦受拖累呈下跌走势，在亚币走贬、外资买入美元等冲击下，台币实质汇价一路走低。

〞今天股市不好，国际美元走稳，整个亚币都走贬了，外资有在拿美元。〞一位大型银行交易员说。

他们并称，今天一大早美元即展开绝地大反攻，不仅近日强升的韩元一大早即大贬，台币开盘更是直接杀破32.800大关，一改前数天强升走势，气势明显弱下来。

早盘台币实质交易区间落在32.844-32.900；上日则在32.743-32.800。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.860/32.890，上日收在32.790。

本地时间10:17，台股加权指数 下跌0.67%；韩元兑美元 在1,214.1；前一日收在1,206.7。

周三人民币兑美元 开盘报6.5062元，上日为6.5041元。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.800-32.950

最新相关报导链接：

--《焦点》市场料欧洲央行或下调存款利率并扩大购债，但通胀恐难达标

--《全球汇市》日圆重获青睐，中国经济担忧打压冒险意愿

--全球经济：OECD指标暗示发达经济体经济成长放缓，中国成长前景趋稳 (完) (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐