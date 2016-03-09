台湾汇市：台币早盘实质汇价明显走贬，股市下跌亚币齐贬及外资汇出影响

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透台北3月9日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价明显走贬。交易员指出，受到亚股全面下跌、韩元和人民币等亚币均呈贬值走势，加上外资小幅汇出影响，台币开低走低，盘中最低跌至32.900。
他们表示，今天早盘亚洲股市均走低，台股亦受拖累呈下跌走势，在亚币走贬、外资买入美元等冲击下，台币实质汇价一路走低。
〞今天股市不好，国际美元走稳，整个亚币都走贬了，外资有在拿美元。〞一位大型银行交易员说。
他们并称，今天一大早美元即展开绝地大反攻，不仅近日强升的韩元一大早即大贬，台币开盘更是直接杀破32.800大关，一改前数天强升走势，气势明显弱下来。
早盘台币实质交易区间落在32.844-32.900；上日则在32.743-32.800。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.860/32.890，上日收在32.790。
本地时间10:17，台股加权指数 下跌0.67%；韩元兑美元 在1,214.1；前一日收在1,206.7。
周三人民币兑美元 开盘报6.5062元，上日为6.5041元。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.800-32.950
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(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算