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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 10:15 BJT

金属期市：伦铜持稳，上日因中国数据低迷而大跌

LME三个月期镍 周二下挫逾8%，周三仅反弹1.4%。

上海期交所金属合约未能摆脱低位，其中期锌 和期铅 均下跌约3%，期锡 下跌4%。

金融市场预计欧洲央行本周有可能会将存款利率下调至少10个基点、并扩大资产购买计划规模，但市场仍预计短期内通胀率不会达到目标水平。

中国2月份贸易数据远逊于分析师预期，出口创逾六年最大同比降幅 ，而在数日前中国高层还力图安抚投资者表示中国经济依然良好。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/孙国玉；审校 张涛/李婷仪)

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