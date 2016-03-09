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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 10:35 BJT

台湾债市：指标10年券殖利率盘初再探新低，因美债殖利率从高档滑落

路透台北3月9日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周三盘初走跌。交易员表示，随着美国10年公债殖利率从高档滑落，带动105/4殖利率一度创盘中新低，但因量能未明显放大料仅在现有低档附近盘整。

他们指出，目前台湾经济仍旧疲弱不振，尽管上年出口比较基期已低，但2月出口金额续创第13个月衰退，市场普遍预期本月央行将持续降息。市场关注明日上午央行总裁彭淮南赴立法院财委会报告备询，将成为央行第一季底理监事会议的重要风向球。

105/4殖利率盘中一度触及0.8045%的新低。

〞多方没有意愿要出，空方也没有意愿追价，今天就是当冲盘整。〞一位大型民营银行交易员说。

另位大型券商交易员也提及，虽然指标10年期公债殖利率续探新低，惟银行间隔夜拆款加权平均利率仍落在0.200%，并未探及0.093%的低位，金融机构间养券利差势必受到压缩，追价风险也进而升温。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.80-0.82%。

台湾央行周二送交立法院的书面报告中指出，全球经济下行风险升高，通膨仍低缓，而台湾经济难明显成长，因全球经济展望保守不利台湾出口。

美国公债收益率周二走低，走势同日本公债收益率跌势一致，因之前中国公布的数据疲弱，重燃对全球经济放缓的担忧，遂导致对公债的避险需求增加。指标10年期公债 尾盘价格上扬22/32，收益率报1.829%，低于周一尾盘的1.904%。

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--美国债市：公债收益率走低，因中国贸易数据疲弱刺激避险买需

--美国数据：2月美国小型企业信心进一步下滑--NFIB (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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