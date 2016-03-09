台湾债市：指标10年券殖利率盘初再探新低，因美债殖利率从高档滑落

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透台北3月9日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周三盘初走跌。交易员表示，随着美国10年公债殖利率从高档滑落，带动105/4殖利率一度创盘中新低，但因量能未明显放大料仅在现有低档附近盘整。
他们指出，目前台湾经济仍旧疲弱不振，尽管上年出口比较基期已低，但2月出口金额续创第13个月衰退，市场普遍预期本月央行将持续降息。市场关注明日上午央行总裁彭淮南赴立法院财委会报告备询，将成为央行第一季底理监事会议的重要风向球。
105/4殖利率盘中一度触及0.8045%的新低。
〞多方没有意愿要出，空方也没有意愿追价，今天就是当冲盘整。〞一位大型民营银行交易员说。
另位大型券商交易员也提及，虽然指标10年期公债殖利率续探新低，惟银行间隔夜拆款加权平均利率仍落在0.200%，并未探及0.093%的低位，金融机构间养券利差势必受到压缩，追价风险也进而升温。
交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.80-0.82%。
台湾央行周二送交立法院的书面报告中指出，全球经济下行风险升高，通膨仍低缓，而台湾经济难明显成长，因全球经济展望保守不利台湾出口。
美国公债收益率周二走低，走势同日本公债收益率跌势一致，因之前中国公布的数据疲弱，重燃对全球经济放缓的担忧，遂导致对公债的避险需求增加。指标10年期公债 尾盘价格上扬22/32，收益率报1.829%，低于周一尾盘的1.904%。
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--美国债市：公债收益率走低，因中国贸易数据疲弱刺激避险买需
--美国数据：2月美国小型企业信心进一步下滑--NFIB (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算