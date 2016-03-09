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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 10:58 BJT

台湾股市：下跌，受获利了结及海外跌势影响

外资站在买方，从3月初起每日皆为买超局面。

不过涨势受限，因台湾央行周二送交立法院的书面报告中指出，全球经济下行风险升高，通膨仍低缓，而台湾经济难明显成长，因全球经济展望保守不利台湾出口。

电子类股 跌0.6%，金融保险类股 下跌0.9%。(完)

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