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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 11:09 BJT

韩国金融市场：中国低迷数据打压韩元下跌，韩股处于守势

“韩元跌势可能有限，交易员在等候欧洲央行明天会议结果以及其他主要经济数据出炉，”三星期货外汇分析师Jeon Seung-ji表示。

韩国央行周四也将召开政策会议，路透访问的分析师大多预期该央行将维持政策不变，不过很多分析师预计韩国央行下月会降息。

本周其他央行会议包括周三晚些时候的马来西亚央行会议，以及周四的新西兰央行会议。

韩国股市也承压，因在中国周二公布疲弱贸易数据后，市场担心中国经济情况。

0225GMT，韩国综合股价指数 报1,945.61点，较上日收盘水准几无变动。

韩国钢铁厂商浦项钢铁 涨势暂歇，现跌3.6%，之前六日涨13.6%。科技巨头三星电子 跌0.7%，但交易员预计其将受益于手机升级项目。

下跌股与上涨股分别为404家和363家。

外资卖超182亿韩元的韩股。

0225GMT 上日收市价

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美元/韩元 1,214.3 1,206.7

日圆/韩元 10.7891/64 10.7326

韩国公债期货 * 110.25 110.20

韩国综合股价指数 1,945.61 1,946.12

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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(编译 李春喜/李爽 审校 张涛/高琦)

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