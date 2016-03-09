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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 11:03 BJT

《汇市简讯》美元指数走坚，欧元因交叉盘跌势而走软

0245GMT，

* 美元指数在亚洲上升0.2%，欧元兑日圆遭抛打击欧元走势，此外股市下跌

* 日股日经指数下挫1.4%，沪综指跌1.8%，亚太地区(除日本)指数下滑0.5%，美国原油期货微跌0.1%，大连铁矿石期货跌2%

* 动能指标呈中性，五日、10日和20日移动均线走势与20日波林格区间走势相矛盾

* 技术图形暗示美元指数盘整，10日移动均值97.67为初步阻力位

* 稍早低位97.19和纽约盘低点96.89为支撑位

* 图表：reut.rs/1LcggJh

(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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