台湾汇市：台币兑美元收贬1.63角，台股跌亚币贬央行顺势进场踢贬

* 台币收贬1.63角，连二日收贬 * 外资在台股虽卖超，惟仍呈净汇入 * 亚币贬央行顺势打压，军款寿险买汇助贬 * 明日实质交易区间暂看32.850-32.950 路透台北3月9日 - 台币兑美元 周三出量收贬1.63角，呈连二日收贬走势。交易员表示，在台股 收盘下跌、韩元及人民币等亚币全面走贬，加上军款及寿险业纷纷加入买汇行列，引起进口商恐慌性买盘涌入 ，而央行在尾盘进场强力干预下，致台币收盘贬破33.200大关。 汇银人士指出，今天台股虽收跌，但外资在股市仍是买超且续呈净汇入，主因是台湾无外债、台股又相对 不算在高点，且外资可自由进出，吸引热钱涌入停泊在台股。 〞今天市场比较精彩，因为(美元)价格突然跳上来，有些出口商开始愿意在这里出来卖美元，进口商也急 了，都跳出来了。〞一位大型银行交易员说。 他们表示，随韩元等亚币走低，午后军款和寿险业等央行的〞好朋友〞纷纷进场买入美元，进一步带动台 币走贬，并引发进口商恐慌性买盘涌入，致台币收盘重贬。 一位大型外资保管行交易员称，今天外资有进场买美元并小量汇出，惟汇出量不是很大，主因是美元虽略 为转强，但美元是否续强仍待观察，这两天美元走强不排除只是短线跌多反弹。 他说，从海外无本金交割远期外汇(NDF)市场观察，目前海外NDF仍是折价来看，显市场预期台币仍具升值 空间；短线观察重点在欧洲央行(ECB)的利率决策，若ECB进一步采量化宽松并扩大负利率，可能还有一波热钱 涌入。 另一大型银行交易员则称，除受亚币走贬拖累外，今天台币重贬的另一股助力是军款和寿险业出手帮忙， 使台币贬幅加大；但台币若再度贬破33元大关，势必引发出口商进场大举抛汇，进而让台币获支撑；〞因为33 块的价格实在太甜美了，尤其是失而复得的价格，出口商是绝对不会放过的。〞 周三台币实质交易区间在32.844-32.950，上日则在32.743-32.800；交易员预估，明日台币主要实质交易 区间落在32.850-32.950。 中国股市周三大跌拖累亚洲股市进一步脱离两个月高位，疲软的中国贸易数据以及油价回落再度引发围绕 全球经济增长的担忧。 多种亚洲货币在近期上涨的基础上进一步走升，周五出炉的数据显示美国2月非农就业岗位激增，添加美 国经济在第四季放缓后已重拾动能的迹象。 台湾股市周三收跌，中止连续第八日上涨。分析师表示，今日中国股市重挫拖累涨多的台股随亚股拉回 整理，短线指数料偏向高档横盘整理，量缩观望周四出台的欧洲央行利率决策；加权股价指数 收跌0.3 5%至8,634.11点。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超28.64亿台币，连九个交易日买超共计624.37亿台 币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩 减；尾盘一个月美元/台币远汇 报32.840/32.860，上日收在32.790。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 33.225 33.062 32.820-33.225 32.830 8.81 5.76 司 元太外汇经纪公 33.220 33.052 32.820-33.220 32.820 3.01 3.07 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.015/0.000 -0.035/-0.020 美元/台币六个月期 0.085/0.115 0.065/0.100 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 林高丽)