台湾汇市：台币兑美元收贬1.63角，台股跌亚币贬央行顺势进场踢贬

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 台币收贬1.63角，连二日收贬 * 外资在台股虽卖超，惟仍呈净汇入 * 亚币贬央行顺势打压，军款寿险买汇助贬 * 明日实质交易区间暂看32.850-32.950 路透台北3月9日 - 台币兑美元 周三出量收贬1.63角，呈连二日收贬走势。交易员表示，在台股 收盘下跌、韩元及人民币等亚币全面走贬，加上军款及寿险业纷纷加入买汇行列，引起进口商恐慌性买盘涌入 ，而央行在尾盘进场强力干预下，致台币收盘贬破33.200大关。 汇银人士指出，今天台股虽收跌，但外资在股市仍是买超且续呈净汇入，主因是台湾无外债、台股又相对 不算在高点，且外资可自由进出，吸引热钱涌入停泊在台股。 〞今天市场比较精彩，因为(美元)价格突然跳上来，有些出口商开始愿意在这里出来卖美元，进口商也急 了，都跳出来了。〞一位大型银行交易员说。 他们表示，随韩元等亚币走低，午后军款和寿险业等央行的〞好朋友〞纷纷进场买入美元，进一步带动台 币走贬，并引发进口商恐慌性买盘涌入，致台币收盘重贬。 一位大型外资保管行交易员称，今天外资有进场买美元并小量汇出，惟汇出量不是很大，主因是美元虽略 为转强，但美元是否续强仍待观察，这两天美元走强不排除只是短线跌多反弹。 他说，从海外无本金交割远期外汇(NDF)市场观察，目前海外NDF仍是折价来看，显市场预期台币仍具升值 空间；短线观察重点在欧洲央行(ECB)的利率决策，若ECB进一步采量化宽松并扩大负利率，可能还有一波热钱 涌入。 另一大型银行交易员则称，除受亚币走贬拖累外，今天台币重贬的另一股助力是军款和寿险业出手帮忙， 使台币贬幅加大；但台币若再度贬破33元大关，势必引发出口商进场大举抛汇，进而让台币获支撑；〞因为33 块的价格实在太甜美了，尤其是失而复得的价格，出口商是绝对不会放过的。〞 周三台币实质交易区间在32.844-32.950，上日则在32.743-32.800；交易员预估，明日台币主要实质交易 区间落在32.850-32.950。 中国股市周三大跌拖累亚洲股市进一步脱离两个月高位，疲软的中国贸易数据以及油价回落再度引发围绕 全球经济增长的担忧。 多种亚洲货币在近期上涨的基础上进一步走升，周五出炉的数据显示美国2月非农就业岗位激增，添加美 国经济在第四季放缓后已重拾动能的迹象。 台湾股市周三收跌，中止连续第八日上涨。分析师表示，今日中国股市重挫拖累涨多的台股随亚股拉回 整理，短线指数料偏向高档横盘整理，量缩观望周四出台的欧洲央行利率决策；加权股价指数 收跌0.3 5%至8,634.11点。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超28.64亿台币，连九个交易日买超共计624.37亿台 币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩 减；尾盘一个月美元/台币远汇 报32.840/32.860，上日收在32.790。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 33.225 33.062 32.820-33.225 32.830 8.81 5.76 司 元太外汇经纪公 33.220 33.052 32.820-33.220 32.820 3.01 3.07 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.015/0.000 -0.035/-0.020 美元/台币六个月期 0.085/0.115 0.065/0.100 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算