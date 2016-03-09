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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 17:15 BJT

台湾汇市：台币兑美元收贬1.63角，台股跌亚币贬央行顺势进场踢贬

* 台币收贬1.63角，连二日收贬
    * 外资在台股虽卖超，惟仍呈净汇入
    * 亚币贬央行顺势打压，军款寿险买汇助贬
    * 明日实质交易区间暂看32.850-32.950

    路透台北3月9日 - 台币兑美元 周三出量收贬1.63角，呈连二日收贬走势。交易员表示，在台股
收盘下跌、韩元及人民币等亚币全面走贬，加上军款及寿险业纷纷加入买汇行列，引起进口商恐慌性买盘涌入
，而央行在尾盘进场强力干预下，致台币收盘贬破33.200大关。
    
    汇银人士指出，今天台股虽收跌，但外资在股市仍是买超且续呈净汇入，主因是台湾无外债、台股又相对
不算在高点，且外资可自由进出，吸引热钱涌入停泊在台股。
    
    〞今天市场比较精彩，因为(美元)价格突然跳上来，有些出口商开始愿意在这里出来卖美元，进口商也急
了，都跳出来了。〞一位大型银行交易员说。
    
    他们表示，随韩元等亚币走低，午后军款和寿险业等央行的〞好朋友〞纷纷进场买入美元，进一步带动台
币走贬，并引发进口商恐慌性买盘涌入，致台币收盘重贬。
        
    一位大型外资保管行交易员称，今天外资有进场买美元并小量汇出，惟汇出量不是很大，主因是美元虽略
为转强，但美元是否续强仍待观察，这两天美元走强不排除只是短线跌多反弹。
    
    他说，从海外无本金交割远期外汇(NDF)市场观察，目前海外NDF仍是折价来看，显市场预期台币仍具升值
空间；短线观察重点在欧洲央行(ECB)的利率决策，若ECB进一步采量化宽松并扩大负利率，可能还有一波热钱
涌入。
    
    另一大型银行交易员则称，除受亚币走贬拖累外，今天台币重贬的另一股助力是军款和寿险业出手帮忙，
使台币贬幅加大；但台币若再度贬破33元大关，势必引发出口商进场大举抛汇，进而让台币获支撑；〞因为33
块的价格实在太甜美了，尤其是失而复得的价格，出口商是绝对不会放过的。〞
    
    周三台币实质交易区间在32.844-32.950，上日则在32.743-32.800；交易员预估，明日台币主要实质交易
区间落在32.850-32.950。  
    
    中国股市周三大跌拖累亚洲股市进一步脱离两个月高位，疲软的中国贸易数据以及油价回落再度引发围绕
全球经济增长的担忧。 
    
    多种亚洲货币在近期上涨的基础上进一步走升，周五出炉的数据显示美国2月非农就业岗位激增，添加美
国经济在第四季放缓后已重拾动能的迹象。 
    
     台湾股市周三收跌，中止连续第八日上涨。分析师表示，今日中国股市重挫拖累涨多的台股随亚股拉回
整理，短线指数料偏向高档横盘整理，量缩观望周四出台的欧洲央行利率决策；加权股价指数 收跌0.3
5%至8,634.11点。 
    
    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超28.64亿台币，连九个交易日买超共计624.37亿台
币。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩
减；尾盘一个月美元/台币远汇 报32.840/32.860，上日收在32.790。  
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     33.225     33.062   32.820-33.225   32.830     8.81    5.76
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     33.220     33.052   32.820-33.220   32.820     3.01    3.07
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        -0.015/0.000          -0.035/-0.020
 美元/台币六个月期         0.085/0.115           0.065/0.100     
                                                      
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 罗两莎；审校 林高丽)

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