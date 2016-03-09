中港个股：兖州煤业与浙商银行签订基石投资协议，投资最多19亿港元

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港3月9日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业 称，已与浙商银行签订基石投资协议，将投资最多19亿港元于后者的IPO（首次公开发售）。
兖煤周二晚间的公告称，其及其子公司兖煤国际与浙商银行及包销商代表招银国际签订基石投资协议，兖煤国际将购买浙商银行4亿股H股，现金代价总额将不会超过19亿港元（连经纪佣金及交易征费在内），股份禁售期为自上市日起计六个月。
本次确定的投资金额远小于此前预期。兖煤上周表示，计划参与某商业银行境外IPO项目，总投资额不超过30亿元人民币。
香港时间11:31，兖煤H股跌6.36%，报3.83港元；A股跌8.68%，报9.99元。
据汤森路透旗下IFR此前报导，中国浙商银行获得香港联交所批准其高至10亿美元首次公开发售（IPO），如果市场反应正面，将于3月16日开始路演，联席保荐人为中信里昂、中金、高盛以及农银国际。
浙商银行是唯一一家总部设在浙江省的全国性股份制商业银行，以截至2014年底总资产计在全国12家全国性股份制商业银行中位列第11位，业务主要位于浙江、江苏与上海等华东地区。
该行于截至2015年9月底止9个月净利息收入150.08亿元，净利56.37亿元，分别按年增长48%及27%。去年首9月净息差（净利息收益率）2.41%，平均权益回报率18.66%；9月末的核心一级资本充足率9.46%，不良贷款率1.22%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算