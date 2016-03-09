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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 11:41 BJT

中港个股：兖州煤业与浙商银行签订基石投资协议，投资最多19亿港元

路透香港3月9日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业 称，已与浙商银行签订基石投资协议，将投资最多19亿港元于后者的IPO（首次公开发售）。

兖煤周二晚间的公告称，其及其子公司兖煤国际与浙商银行及包销商代表招银国际签订基石投资协议，兖煤国际将购买浙商银行4亿股H股，现金代价总额将不会超过19亿港元（连经纪佣金及交易征费在内），股份禁售期为自上市日起计六个月。

本次确定的投资金额远小于此前预期。兖煤上周表示，计划参与某商业银行境外IPO项目，总投资额不超过30亿元人民币。

香港时间11:31，兖煤H股跌6.36%，报3.83港元；A股跌8.68%，报9.99元。

据汤森路透旗下IFR此前报导，中国浙商银行获得香港联交所批准其高至10亿美元首次公开发售（IPO），如果市场反应正面，将于3月16日开始路演，联席保荐人为中信里昂、中金、高盛以及农银国际。

浙商银行是唯一一家总部设在浙江省的全国性股份制商业银行，以截至2014年底总资产计在全国12家全国性股份制商业银行中位列第11位，业务主要位于浙江、江苏与上海等华东地区。

该行于截至2015年9月底止9个月净利息收入150.08亿元，净利56.37亿元，分别按年增长48%及27%。去年首9月净息差（净利息收益率）2.41%，平均权益回报率18.66%；9月末的核心一级资本充足率9.46%，不良贷款率1.22%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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