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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 07:13 BJT

****主要国家经济指标预测--3月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    3月9日(三)    
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周           --   买超9,338
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --  卖超10,150
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)               2月         -0.3%      -0.9%
                         (较上年同期)                           -3.4%      -3.1%
    
    3月10日(四)    
     --  韩国央行利率决议                           3月         1.50%      1.50%
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值           2月          正51       正49
    0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月)          2月         +1.1%      +0.5%
                                  (较上年同期)                  +1.9%      +1.8%
             工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)    2月         -4.9%      -5.3%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                 1月         +0.5%      -1.6%
             经季节调整进口(较前月)                             +0.4%      -1.6%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                       顺差196    顺差188
    0745 法国工业生产(较前月)                       1月         +0.8%      -1.6%
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      3月           --        55.2 
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      3月           --        38.3
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      3月           --        52.1
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数    3月           --        35.7
    1245 欧洲央行利率决定(再融资利率)               3月         0.05%      0.05%
                         (存款利率)                           负0.40%    负0.30% 
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)        3月3日当周          27.5       27.8
                 四周均值(万人)                                   --        27.0
                 续请失业金人数(万人)         2月27当周         225.5      225.7
    1330 加拿大产能利用率                        第四季         81.6%      82.0% 
    1330 加拿大新屋价格指数                         1月         +0.2%      +0.1%
    1900 美国联邦预算(亿美元)                       2月     赤字2,000    盈余552
    2145 新西兰食品价格指数                         2月           --       +2.0%
    2145 新西兰制造业表现指数(PMI)                  2月           --        57.9 
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    3月8-9日
    2330 澳洲消费者信心指数                          3月        -2.2%        --
    
    3月9日(三)
    0030 澳洲房屋融资                                1月        -3.9%      -2.3%      
             投资性房屋融资                                     -1.6%        --       
    0300 韩国L货供额                                 1月        +8.6%        --       
    0930 英国工业生产(较前月)                        1月        +0.3%      +0.5%      
                     (较上年同期)                               +0.2%      +0.2%      
             制造业产出(较前月)                                 +0.7%      +0.2%      
                       (较上年同期)                             -0.1%      -0.7%      
    1200 美国抵押贷款市场指数                       前周        497.3        --       
             再融资指数                                       2,055.9        --     
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)                  1月        +0.3%      -0.2%      
              趸售销售(较前月)                                  -1.3%      -0.3%      
    1500 加拿大央行利率决议                           --        0.50%      0.50%      
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       3月         57.7        --       
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数     3月         50.4        --        
    2000 新西兰央行利率决议                                     2.25%      2.50%      
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 陈宗琦/于春红；审校 杜明霞)

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