中国债市动态：现券期货均向暖，商品价格大跌提振避险人气

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京3月9日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率小幅下行，国债期货同步上涨。交易员称，主要原因是隔夜大宗商品价格下挫提升市场避险情绪，而今日国债招标结果亦属良好，但在关键经济数据出炉前机构心态仍偏谨慎，短期内收益率料震荡而行。
上海一银行交易员称，“早盘二级（收益率）往下走了一点，不过下得也不多，国开10年的下了2个bp（基点）吧。因为昨天大宗不是又跌了嘛，今天情绪还可以。”
他并表示，大宗商品价格下跌致风险偏好下降，但这应该是短期影响，市场仍在关注包括通胀和工业投资在内的关键数据，目前未看到市场趋势性的方向所在，近期料窄幅波动。
国际市场隔夜大宗商品价格大跌，今日早盘A股市场钢铁和有色金属等周期股亦随之大幅调整，早盘开盘即跌逾2%，尾段跌幅一度扩大到3%。
中国国家统计局将于明日发布2月通胀数据。路透调查显示，2月居民消费价格指数(CPI) 料同比上涨1.9%，工业生产者出厂价格指数(PPI) 料同比下降4.9%。
一级市场方面，上午招标的五年期续发国债中标结果明显低于预期，加权中标收益率为2.5661%，明显低于2.62%的预测均值，也落在2.60%的预测区间下限之外。该期债边际中标收益率为2.6040%，投标倍数为3.21倍。
上海另一银行的交易员表示，“（招标）结果出来后二级收益率还下了点，这次招得好了不少，而且跟着大宗暴跌啥的，正好情绪发泄了下，今天好像市场反应比较积极。”
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.2250%/3.2150%，上日尾盘为3.2500%/3.2450%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.375元人民币，较上日结算价上涨0.17%；10年期国债主力合约T1606 收报99.085元，较上日结算价涨0.29%。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算