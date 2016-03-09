中国债市动态：现券期货均向暖，商品价格大跌提振避险人气

路透北京3月9日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率小幅下行，国债期货同步上涨。交易员称，主要原因是隔夜大宗商品价格下挫提升市场避险情绪，而今日国债招标结果亦属良好，但在关键经济数据出炉前机构心态仍偏谨慎，短期内收益率料震荡而行。

上海一银行交易员称，“早盘二级（收益率）往下走了一点，不过下得也不多，国开10年的下了2个bp（基点）吧。因为昨天大宗不是又跌了嘛，今天情绪还可以。”

他并表示，大宗商品价格下跌致风险偏好下降，但这应该是短期影响，市场仍在关注包括通胀和工业投资在内的关键数据，目前未看到市场趋势性的方向所在，近期料窄幅波动。

国际市场隔夜大宗商品价格大跌，今日早盘A股市场钢铁和有色金属等周期股亦随之大幅调整，早盘开盘即跌逾2%，尾段跌幅一度扩大到3%。

中国国家统计局将于明日发布2月通胀数据。路透调查显示，2月居民消费价格指数(CPI) 料同比上涨1.9%，工业生产者出厂价格指数(PPI) 料同比下降4.9%。

一级市场方面，上午招标的五年期续发国债中标结果明显低于预期，加权中标收益率为2.5661%，明显低于2.62%的预测均值，也落在2.60%的预测区间下限之外。该期债边际中标收益率为2.6040%，投标倍数为3.21倍。

上海另一银行的交易员表示，“（招标）结果出来后二级收益率还下了点，这次招得好了不少，而且跟着大宗暴跌啥的，正好情绪发泄了下，今天好像市场反应比较积极。”

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.2250%/3.2150%，上日尾盘为3.2500%/3.2450%。