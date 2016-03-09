台湾货币市场：短率持稳低位，资金宽松但难有下调空间

* 短率持稳低位，旬初资金偏宽松 * 月内资金供应无虞，跨季仍待观察 * 短票、RP需求升温，但利率难降 记者 董永年 路透台北3月9日 - 台湾银行间短率周三持稳低位。资金调度人员表示，旬初资金面偏宽松，拆入需求较 弱，仍有赖央行冲销隔夜资金以为去化，短率持稳在近期水准。 〞有一点点难拆出，有需求的就那两、三家。〞一位拆出方的公股银行交易员说。 虽然近日两大龙头金主都供应资金，不过都是月内短钱。关键的跨季资金供应状况，要等到21日开出两周 拆款利率才会明确。 一票券商交易员指出，今年以来，国库借款连续、密集的出现，对于市场资金情势影响不小，这对于季底 调度将形成一大变数，不容轻忽。 本地时间12:22 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.946 33.062 台湾加权股价指数<.TWII 8,595.94 8,664.31 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.350% **买票需求升温** 短票市场方面，大型票券商指出，市场资金持续宽松，银行买票需求升温，不过对跨季利率相当坚持，向 下调整机率不高。 〞今天票券商缺口小，银行钱无处消化，但利率还是没下。〞一位大型票券公司交易主管说。 另一票券商交易员认为，虽然市场预期央行降息，但短率还是由市场供需决定。经历过1月底与农历年后 紧俏的教训，现在尽量避开季底落点，也不让单一客户的资金落太多。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.362%，前日0.361%； 上日区间在0.33-0.385%，前日在0.30-0.40%；上日成交量46.95亿台币，前日在60.12亿台币。 今天央行定存单到期2,623.0亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。 本周央行定存单到期6,959.0亿台币，分别为：周四3,004.0亿台币及周五1,260.0亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为121亿台币，累积超额准备负258亿台币、加计前期1%的 超额准备为1,190亿台币。 **投信找券积极** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日资金还算宽松，投信找券较为积极，但利率基本上仍维持在 既有区间不变。 交易员指出，虽然月初资金较为宽裕，但还没达到浮滥的地步，客户也是挑券做，若是没有公司债，承做 意愿就不高。且在季底因素考量下，先不压低利率以确保安稳度过，应该是较明智的做法。 〞虽然有点小多，但若压低利率客户就不做了，利率还是僵在那边。〞一位票券商交易员说。 不过另一证券商交易员认为，央行持续降息机率不低，且公债殖利率持续走低，RP利率理应有所反映。若 是下周资金持续宽松，不排除有微幅调降的机会。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.35%，同上日%；公司债附买回利率主 要成交在0.42-0.44%，上日在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债 附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) (审校 林高丽)