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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 12:31 BJT

中国货币市场：主要回购利率波动有限，融出充裕资金面几无压力

路透上海3月9日 - 中国银行间市场周三主要回购利率较上日变化不大，隔夜、七天期加权利率均在开盘价附近小幅波动；从供需来看，场内资金仍然充盈。交易员表示，近期资金面压力有限，央行小幅逆回购操作下，预期流动性可维持平稳向好，货币市场波动甚微。

上海一银行交易员表示，早盘各类机构融出活跃，七天以上供给偏多，不过价格维持平稳；公开市场逆回购利率走平，亦显示央行暂无意引导短期资金价格上行或下行。

央行公开市场今日通过逆回购实现小幅净投放资金，但考虑到逆回购存续规模已较上周明显下降，公开市场资金投放或回笼对市场影响不大。

“总体来说(资金面)情况比较好，(逆回购)续的量比较少也是正常，市场主要关心的是利率变不变化；(资金宽松)应该还会维持下去，3月份都没有看到明显的压力，”上述交易员称。

中国央行公开市场今日进行150亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持平于2.25%。在3月1日起降准后，央行公开市场连续多日净回笼资金，不过本周二和周三因无逆回购到期，分别转为净投放300亿元和150亿元。

北京一基金交易员提及，短端回购利率稳势难改，但中长期资金价格趋下，自降准以来，三个月期Shibor利率 累计下行幅度已近10个bp。

新华社周二援引中国央行副行长易纲表示，今年货币政策更加注重灵活适度，对结构性改革的重点支持部门会略偏宽松一些，但货币政策作为一个总量政策仍然是稳健的，政策取向并未改变。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9388 1.9426 -0.38

七天 2.2572 2.2787 -2.15

14天 2.4910 2.5046 -1.36

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5150 1.5350 -2.00

七天 1.6000 0.8250 +77.50

14天 1.8300 1.0100 +82.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9600 1.9500 +1.00

七天 2.3100 2.3300 -2.00

14天 2.5100 2.5100 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.9500 1.9500 +0.00

七天 2.2920 2.2930 -0.10

三个月 2.8070 2.8140 -0.70

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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