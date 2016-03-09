中国货币市场：主要回购利率波动有限，融出充裕资金面几无压力

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透上海3月9日 - 中国银行间市场周三主要回购利率较上日变化不大，隔夜、七天期加权利率均在开盘价附近小幅波动；从供需来看，场内资金仍然充盈。交易员表示，近期资金面压力有限，央行小幅逆回购操作下，预期流动性可维持平稳向好，货币市场波动甚微。
上海一银行交易员表示，早盘各类机构融出活跃，七天以上供给偏多，不过价格维持平稳；公开市场逆回购利率走平，亦显示央行暂无意引导短期资金价格上行或下行。
央行公开市场今日通过逆回购实现小幅净投放资金，但考虑到逆回购存续规模已较上周明显下降，公开市场资金投放或回笼对市场影响不大。
“总体来说(资金面)情况比较好，(逆回购)续的量比较少也是正常，市场主要关心的是利率变不变化；(资金宽松)应该还会维持下去，3月份都没有看到明显的压力，”上述交易员称。
中国央行公开市场今日进行150亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持平于2.25%。在3月1日起降准后，央行公开市场连续多日净回笼资金，不过本周二和周三因无逆回购到期，分别转为净投放300亿元和150亿元。
北京一基金交易员提及，短端回购利率稳势难改，但中长期资金价格趋下，自降准以来，三个月期Shibor利率 累计下行幅度已近10个bp。
新华社周二援引中国央行副行长易纲表示，今年货币政策更加注重灵活适度，对结构性改革的重点支持部门会略偏宽松一些，但货币政策作为一个总量政策仍然是稳健的，政策取向并未改变。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9388 1.9426 -0.38
七天 2.2572 2.2787 -2.15
14天 2.4910 2.5046 -1.36
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.5150 1.5350 -2.00
七天 1.6000 0.8250 +77.50
14天 1.8300 1.0100 +82.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9600 1.9500 +1.00
七天 2.3100 2.3300 -2.00
14天 2.5100 2.5100 +0.00
Shibor
其中:隔夜 1.9500 1.9500 +0.00
七天 2.2920 2.2930 -0.10
三个月 2.8070 2.8140 -0.70
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算