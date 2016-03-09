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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 12:49 BJT

日本经济：首相安倍暗示消费税上调推迟机率加大

安倍2014年将消费税由5%上调至8%，此举把日本经济拖入衰退，之后安倍将二次上调消费税至10%的时间从原计划的去年10月推迟一年半。

安倍公开表态，坚持2017年将上调消费者以解决日本巨额债务问题。

但政府已开始非正式讨论再次推迟上调消费税的时间，因薪资增长缓慢，消费下降，而且安倍要为今夏的选举做准备。

日本内阁府周二表示，政府将召开讨论全球经济及市场形势的系列会议，首次会议于3月16日召开。内阁府称，与会者包括日本首相安倍晋三，央行总裁黑田东彦，并将邀请哥伦比亚大学教授Joseph Stiglitz担任演讲嘉宾。

一些分析师称，这些会议可能强调全球经济减速对日本经济的影响，从而为推迟加税埋下伏笔。日本经济可能已然处在衰退边缘。(完) (编译 刘秀红/李爽 审校 王丽鑫/李婷仪)

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