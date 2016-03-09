港股业绩：国泰航空去年净利升九成表现五年最佳，受惠低油价

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港3月9日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周三公布，2015年度净利同比大升90.5%略优于市场预期，且其表现亦为五年来最佳，主要受惠低油价。
截至去年12月底止全年，国泰航空的净利为60亿港元，2014年度为31.5亿港元。董事会建议派末期息每股0.27港元，同比增加0.01港元。汤森路透SmartEstimate®综合分析师预测国泰去年净利为57.12亿港元。
＂2015年的经营环境较2014年为佳，但集团仍面对种种重大挑战，而这些挑战预计在2016年仍会延续。＂国泰航空主席史乐山在业绩报告中称。
他指出，这些因素包括：区内其他航空公司带来的激烈竞争、汇率变动以及头等及商务客舱需求疲弱，均对乘客收益率构成压力。此外，业内可载货量过剩，将为货运需求带来不利影响，但预计公司会继续因油价处于低位而受惠。
去年国泰航空的客运收益为730.47亿港元，按年减少3.5%。可载客量增加5.9%，反映新航线（往波士顿、杜塞尔多夫、广岛及苏黎世）的推出及部分其他航线的班次增加。运载率上升2.4个百分点至85.7%。竞争激烈、燃油附加费大幅下调、不利的汇率变动及在香港转机的乘客比例提高，对收益率造成下调压力。
期内，货运收益为231.22亿港元，同比减少9%，主要反映油价下跌导致燃油附加费下调。国泰航空及港龙航空的可载货量增加5.4%，运载率下跌0.1个百分点至64.2%。
燃油仍是集团最大的成本，占去年营业成本总额的34%。燃油成本因平均飞机燃油价格下跌40.3%而减少，惟因对冲亏损增加及耗油量上升4.3%而被局部抵销。公司去年的燃油对冲亏损为84.74亿港元，比2014年的9.11亿港元大幅增加。
公布业绩前，国泰航空早盘收高2.09%，报13.66港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算