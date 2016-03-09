港股业绩：国泰航空去年净利升九成表现五年最佳，受惠低油价

路透香港3月9日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周三公布，2015年度净利同比大升90.5%略优于市场预期，且其表现亦为五年来最佳，主要受惠低油价。

截至去年12月底止全年，国泰航空的净利为60亿港元，2014年度为31.5亿港元。董事会建议派末期息每股0.27港元，同比增加0.01港元。汤森路透SmartEstimate®综合分析师预测国泰去年净利为57.12亿港元。

＂2015年的经营环境较2014年为佳，但集团仍面对种种重大挑战，而这些挑战预计在2016年仍会延续。＂国泰航空主席史乐山在业绩报告中称。

他指出，这些因素包括：区内其他航空公司带来的激烈竞争、汇率变动以及头等及商务客舱需求疲弱，均对乘客收益率构成压力。此外，业内可载货量过剩，将为货运需求带来不利影响，但预计公司会继续因油价处于低位而受惠。

去年国泰航空的客运收益为730.47亿港元，按年减少3.5%。可载客量增加5.9%，反映新航线（往波士顿、杜塞尔多夫、广岛及苏黎世）的推出及部分其他航线的班次增加。运载率上升2.4个百分点至85.7%。竞争激烈、燃油附加费大幅下调、不利的汇率变动及在香港转机的乘客比例提高，对收益率造成下调压力。

期内，货运收益为231.22亿港元，同比减少9%，主要反映油价下跌导致燃油附加费下调。国泰航空及港龙航空的可载货量增加5.4%，运载率下跌0.1个百分点至64.2%。

燃油仍是集团最大的成本，占去年营业成本总额的34%。燃油成本因平均飞机燃油价格下跌40.3%而减少，惟因对冲亏损增加及耗油量上升4.3%而被局部抵销。公司去年的燃油对冲亏损为84.74亿港元，比2014年的9.11亿港元大幅增加。

公布业绩前，国泰航空早盘收高2.09%，报13.66港元。（完）

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