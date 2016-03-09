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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 13:00 BJT

路透基点：三川能源人民币2.8亿元贷款案尘埃落定--TRLPC

路透香港3月9日 - 三川能源开发有限公司人民币2.8亿元(4,300万美元)的五年期贷款案尘埃落定，该贷款用于中国一水电站项目，联合安排行为法国巴黎银行和法国兴业银行。

这笔在岸贷款2月5日签订，背后有云南省48兆瓦水电站项目的支持。

根据其网站，三川能源是一家清洁和再生能源开发企业，在浙江省拥有三个水电项目，在云南省也有三个项目，在湖南省有两个项目，总装机容量为255.24兆瓦。

三川能源是三川控股集团的子公司，其股东包括亚洲开发银行和国际金融公司。 (完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)

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