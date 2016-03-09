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货币新闻 | 2016年 3月 9日 星期三 13:22 BJT

国际油市：油价持稳，需求疑虑抵销美国产量下降带来的提振

分析师表示，美国产量下滑为市场提供支撑，但对需求放缓及全球产量与库存持续过剩的担忧，令油价不易出现大涨。

“美国原油产量出现缓步下滑迹象。我们依然认为应该会有更多修正，”新加坡经纪商辉立期货表示，并称在目前情况下，本周稍早触及的每桶40-41美元价位是“所能看到的最高点了”。

油价涨势也因强势美元受抑，美元指数 逆转近期跌势，美元升值可能使得美元计价原油的需求受到打击。

另一个阻止油价上涨的因素就是中国需求下滑。受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/陈宗琦；审校 白云/李春喜)

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