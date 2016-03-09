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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 16:41 BJT

《中国新债预测》国开行10及20年债定位料略低于二级，需求中规中矩

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债

* 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：20亿元

* 招标时间: 3月10日14:30-15:30

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间：3.15%-3.25%；3.90%-4.05%

* 预测均值: 3.18%；3.97%

路透上海3月9日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，由于隔夜大宗商品价格大幅调整，此前升温的风险偏好受抑，现券收益率有所回落，新债招标也整体尚可，不过目前市场不确定性未消，短久期操作仍盛行，预计明日两期长债定位仅略低于二级水平，需求中规中矩。

北京一券商交易员称，一级市场今天表现整体不错，尤其是五年品种需求好于长端的七年和10年期，这表明“大家情绪还是比较谨慎，偏好短久期。”

北京一银行交易员谈到，最近市场风险偏好波动较为剧烈，在这一背景下债市也难走出趋势性行情，而预期不明机构近期一直对长债比较小心，料明日两期新债需求也难现火热场面。

财政部上午招标续发行的200亿元人民币五年期国债，加权中标收益率为2.5661%，明显低于2.62%的预测均值，也落在2.60%的预测区间下限之外。该债边际中标收益率2.6040%，投标倍数3.21倍。

而农发行下午招标的五、七、10、15年和20年期五期债中，仍是五年较为受捧，定位亦偏低，长端则整体需求显一般，特别是15年和20年品种。

而北京另一券商交易员指出，农发行今天20年债发行30亿元，国开20年债明日招标20亿元，发行量更小，而且最近国开20年债二级市场稳定在3.96-4.00%附近，因此明日国开债结果应该也不会太高。

上海一银行交易员认为，临近尾盘现券收益率虽再下一小波，不过由于明日上午2月CPI和PPI数据，不确定性下市场强势未必能延续。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.2572%和4.0042%。而本次增发的标的券10年国开债150218券最新报价 在3.2150%/3.2050%，上日尾盘为3.25%/3.2450%。

明日招标的两期债分别为该行2015年第18期 和2016年第5期 的增发债，票面利率依次为3.74%和3.80%，10年期规模不超过120亿元，20年期至多20亿元。

具体发行条款如下：

2015年第18期增发、2016年第5债增发

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发行上限 10年：120亿元；20年：20亿元

期限/计息方式 10年/20年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 3月14日

起息日 10年：2015/9/10；20年：1/25

分销期 3/11-3/14

上市日 3月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年付息

发行人增发权利 保留

承揽费 10年0.15%；20年0.20%

--------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)

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