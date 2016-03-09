台湾股市：量缩收跌中止连八涨，短线高档横盘整理观望欧央行利率决策

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透台北3月9日 - 台湾股市周三收跌，中止连续第八日上涨。分析师表示，今日中国股市重挫拖累涨多的台股随亚股拉回整理，短线指数料偏向高档横盘整理，量缩观望周四出台的欧洲央行利率决策。
台湾加权股价指数 收跌0.35%至8,634.11点；今日成交初值 为866.30亿台币，上交易日修正后为1,073.38亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，这波台股涨幅已逾千点，面临涨多回吐卖压是可预期的，致近日台股多空交战激烈，年线关卡前近关情怯，今日暂随亚股拉回整理，短线指数料在8,600点附近高档震荡。
〞不会这么快再去挑战年线。〞他说。
日盛投顾协理钟国忠也表示，台指期将于下周三(16日)结算，目前外资净多单部位高达3.6万口，预期台股在下周结算前有望维持高档横向盘整格局，近期指数主要区间暂看在10日线8,528点至年线8,727点间。
中国股市周三大跌拖累亚洲股市进一步脱离两个月高位，疲软的中国贸易数据以及油价回落再度引发围绕全球经济增长的担忧。
本地时间13:50时，亚洲主要股市普遍下跌，其中以中国股市沪综指 的2.18%跌幅为最重，MSCI亚太明晟指数 则跌0.29%。(完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算