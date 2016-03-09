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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 14:02 BJT

台湾股市：量缩收跌中止连八涨，短线高档横盘整理观望欧央行利率决策

路透台北3月9日 - 台湾股市周三收跌，中止连续第八日上涨。分析师表示，今日中国股市重挫拖累涨多的台股随亚股拉回整理，短线指数料偏向高档横盘整理，量缩观望周四出台的欧洲央行利率决策。

台湾加权股价指数 收跌0.35%至8,634.11点；今日成交初值 为866.30亿台币，上交易日修正后为1,073.38亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，这波台股涨幅已逾千点，面临涨多回吐卖压是可预期的，致近日台股多空交战激烈，年线关卡前近关情怯，今日暂随亚股拉回整理，短线指数料在8,600点附近高档震荡。

〞不会这么快再去挑战年线。〞他说。

日盛投顾协理钟国忠也表示，台指期将于下周三(16日)结算，目前外资净多单部位高达3.6万口，预期台股在下周结算前有望维持高档横向盘整格局，近期指数主要区间暂看在10日线8,528点至年线8,727点间。

中国股市周三大跌拖累亚洲股市进一步脱离两个月高位，疲软的中国贸易数据以及油价回落再度引发围绕全球经济增长的担忧。

本地时间13:50时，亚洲主要股市普遍下跌，其中以中国股市沪综指 的2.18%跌幅为最重，MSCI亚太明晟指数 则跌0.29%。(完)

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