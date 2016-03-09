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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 14:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆守在双底112.42上方

0608 GMT

* 美元/日圆稍早升至112.76，之后回落到112.42，持平昨日低点

* 目前在区间整理，资金流稀疏

* 美元能守在112.42日圆上方，完全仰赖于日股日经指数自低点温和反弹

* 日经指数收在16,642点，下跌140点或0.84%

* 随着分时图上一目均衡转换线的下移，美元/日圆也走低

* 分时图基准线阻力在112.83上方，日线图转换线切入位在113.36

(编译 高琦 审校 白云)

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