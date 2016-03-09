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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 14:27 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在亚洲时段跌至123.45，走势偏空

0613 GMT

* 欧元/日圆再度偏于下行，追随美元/日圆和日经指数的下跌

* 从124.03滑向123.45，伴随一目小时均衡转换线的下降

* 转换线目前切入位在123.74，200小时移动均线在124.06，小时均衡基准线在124.09

* 欧元/日圆回落到日转换线下方，持平在123.83，走势偏空

* 3月3日低点123.35和3月2日低点123.10是下一支撑，停止单设在123.00附近

* 123.00若被突破，则将看向122.00。122.08是3月1日的趋势低点

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(编译 高琦 审校 杜明霞)

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