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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 14:40 BJT

台湾财政：达成经济成长预估要非常努力，提振经济要搭配财政政策

路透台北3月9日 - 台湾财政部长张盛和周三表示，主计总处预估今年经济成长率1.47%，若要达成〞要非常努力，〞而各国实施货币宽松政策以提振经济，目前看来效果都不大，大方向仍需要搭配财政政策。

张盛和在回答立法委员质询时做此表述。他表示，虽然财政收入去年超收了1,600亿台币、达到二点一兆台币，但若要以财政政策刺激经济成长，一是要更大幅的减税，二是增加财政支出。

〞大方向(财政政策提振经济成长)是赞成的，但是要兼顾财政健全下，动态调和。〞张盛和表示。

主计总处2月间调降了台湾今年的GDP预估至1.47%，但出口连二年的负成长则是创纪录首见。

他表示，从各国实施货币政策的经验来看，美、日、和欧洲的情况看来都不太有效果，G20国的会议也认为提振经济不能只靠货币政策，一定要搭配财政政策。

至于立法委员认为，国安基金在股市稳定的此时，是否应该退场? 张盛和则认为，新政府交接前不宜退场，到4月15日开下次会议之前会继续护盘。

张盛和也表示，国安基金委员会到4月底会由立法院重新推荐，等到新任委员上任后再开会决议国安基金护盘与否，或许是最好的方式。

台湾股市周三收跌，中止连续第八日上涨。分析师表示，今日中国股市重挫拖累涨多的台股随亚股拉回整理，短线指数料偏向高档横盘整理，量缩观望周四出台的欧洲央行利率决策。台股 今收跌0.35%至8,634.11点； (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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