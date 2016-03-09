台湾财政：达成经济成长预估要非常努力，提振经济要搭配财政政策

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透台北3月9日 - 台湾财政部长张盛和周三表示，主计总处预估今年经济成长率1.47%，若要达成〞要非常努力，〞而各国实施货币宽松政策以提振经济，目前看来效果都不大，大方向仍需要搭配财政政策。
张盛和在回答立法委员质询时做此表述。他表示，虽然财政收入去年超收了1,600亿台币、达到二点一兆台币，但若要以财政政策刺激经济成长，一是要更大幅的减税，二是增加财政支出。
〞大方向(财政政策提振经济成长)是赞成的，但是要兼顾财政健全下，动态调和。〞张盛和表示。
主计总处2月间调降了台湾今年的GDP预估至1.47%，但出口连二年的负成长则是创纪录首见。
他表示，从各国实施货币政策的经验来看，美、日、和欧洲的情况看来都不太有效果，G20国的会议也认为提振经济不能只靠货币政策，一定要搭配财政政策。
至于立法委员认为，国安基金在股市稳定的此时，是否应该退场? 张盛和则认为，新政府交接前不宜退场，到4月15日开下次会议之前会继续护盘。
张盛和也表示，国安基金委员会到4月底会由立法院重新推荐，等到新任委员上任后再开会决议国安基金护盘与否，或许是最好的方式。
台湾股市周三收跌，中止连续第八日上涨。分析师表示，今日中国股市重挫拖累涨多的台股随亚股拉回整理，短线指数料偏向高档横盘整理，量缩观望周四出台的欧洲央行利率决策。台股 今收跌0.35%至8,634.11点； (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算