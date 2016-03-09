《中国企业债发行日程表》--3月9日

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湖北省科技 14 15 3/16簿记建档 -- AA+ 3/17-3/21 海通证券 投资集团 (第5、10年度末附投资人选择权) ========================================================================================= *盐城市盐都区 13 7 3/16簿记建档 -- AA 3/17-3/18 华泰联合证券 国有资产投资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= *资阳市水务投资19 7 3/16簿记建档 -- AA 3/17-3/21 银河证券
(第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= *湖南天易集团 14.9 7 3/16簿记建档 -- AA 3/17-3/18 财富证券 双创孵化专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 柳州投资控股 19 7 3/7簿记建档 4.28% AA+ 3/8-3/10 国海证券
(第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 安庆经济技术 10 7 3/8簿记建档 *4.09% AA 3/9-3/10 民生证券 开发区建投集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/中国投融资担保公司担保) ========================================================================================= 山东鲁信投资 6 7 3/8簿记建档 *3.36% AAA 3/9-3/11 中泰证券 控股集团 (第5年末附投资人选择权) ========================================================================================= 启东国有资产 15 7 3/8簿记建档 *4.00% AA 3/9-3/11 中信建投证券 投资控股 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保) 一创摩根证券 ========================================================================================= 常德鼎力实业 10.8 7 3/9簿记建档 上限5.50% AA 3/10-3/11 财富证券 双创孵化专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团提供担保) ========================================================================================= 建安投资控股 15 7 3/7簿记建档 4.30% AA 3/8-3/14 国信证券 集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广元园区建设 8.8 7 3/9簿记建档 上限5.25% AA 3/10-3/14 恒泰长财证券 投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 贵州观山湖 10 7 3/8簿记建档 *4.48% AA 3/9-3/15 湘财证券 建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广东广晟 20 15 3/10簿记建档 *上限4.20% AAA 3/11-3/15 广发证券 资产经营 (第五和10年末附投资人选择权) 平安证券 ========================================================================================= 营口市老边区 15 7 3/10簿记建档 *上限6.50% AA 3/11-3/15 兴业证券 城市建投发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/营口城市建投发展公司担保/发行人以海域使用权抵押担保) ========================================================================================= 阿克苏地区 11 7 3/10簿记建档 *上限5.50% AA 3/11-3/15 西南证券 绿色实业开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 荆州城建投资 16 7 3/9簿记建档 上限5.00% AA 3/10-3/16 长江证券 开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 铜陵建设投资 11.9 7 3/11簿记建档 -- AA 3/14-3/16 兴业证券 控股城市停车场和地下管廊专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 杭州下城区 14 7 3/11簿记建档 -- AA 3/14-3/16 浙商证券 城市建设发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 盘山县 8 7 3/14簿记建档 -- AA- 3/15-3/17 银河证券 国有资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司担保) ========================================================================================= 唐山金融控股 16 7 3/15簿记建档 上限4.99% AA 3/16-3/17 江海证券
(第五年末附投资人选择权) ========================================================================================= 新疆五家渠 15 7 3/15簿记建档 -- AA 3/16-3/18 国海证券 城市建设投资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 浙江汇盛投资 10 8 3/14簿记建档 -- AA 3/15-3/18 财通证券 集团 (第3-7年末分别偿还15%本金，第8年偿还25%本金) ========================================================================================= 江西省龙虎山 11.5 7 3/15簿记建档 -- AA 3/16-3/22 国信证券 旅游文化发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================= 新泰统筹城乡 5.7 4 3/9簿记建档 上限5.50% AA 3/10-3/14 银河证券 发展 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 邯郸市城市 5 4 3/15簿记建档 -- AA+ 3/16-3/18 民生证券 建设投资小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 神木县国资 8 4 3/15簿记建档 -- AA+ 3/16-3/18 银河证券 运营小微企业增信集合债券 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 黔西南州宏升 9 4 3/15簿记建档 -- AA 3/16-3/22 湘财证券 资本营运公司小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完)
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路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算