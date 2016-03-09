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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 15:16 BJT

全球商品：棕榈油价格料升至3,000马币，受乾燥天候推动--分析师Mistry

路透吉隆坡3月9日 - 据最知名行业分析师Dorab Mistry表示，马来西亚棕榈油期货将大涨近20%至每吨3,000马币(林吉特)左右，因厄尔尼诺(圣婴)气候型态带来的乾燥情况将抑制印尼与马来西亚这两个主要生产国的产量。

马来西亚衍生品交易所(Bursa Malaysia Derivatives Exchange)指标棕榈油期货 2月受产量下降推动上涨近5%，但主要进口国需求下滑，令涨势受限。本周该期货持于2,540马币附近。

Mistry周三在吉隆坡一次行业会议中表示，棕榈油价格将持续攀升，直到触及一定水平、令印度这类对价格敏感的进口国的需求停滞为止。

“我认为大家现在必须把认为毛棕榈油价位在每吨2,600或2,700马币的所有思维抛开，”他表示。

“我们必须将价格带到需求不再扩张的水平，而且要让像印度这类对价格敏感市场的需求紧俏的地步。那表示...棕榈油期货交易价以3为开头，而不是2。”

Mistry未给出这种情况可能出现的时间表。他目前担任印度消费品公司Godrej International驻新加坡主管。

由于去年底和最近几个月印尼和马来西亚的棕榈油种植园遭遇干旱，他预计在截止9月16日的整个销售年度，棕榈油产量料下滑近300万吨。这两个国家占全球棕榈油产量的90%。

马来西亚棕榈油产量料将下滑150万吨，至1,840万吨。

“印尼数据在获取、研究和推测方面难度较大。厄尔尼诺影响最严重的地区也仅限于南苏门答腊以及加里曼丹的部分地区。”他说。

“因此，目前我只是将预估的印尼产量下调了120万吨。”(完)

(编译 陈宗琦/李春喜 审校 白云/刘秀红/高琦)

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