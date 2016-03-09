全球商品：棕榈油价格料升至3,000马币，受乾燥天候推动--分析师Mistry

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透吉隆坡3月9日 - 据最知名行业分析师Dorab Mistry表示，马来西亚棕榈油期货将大涨近20%至每吨3,000马币(林吉特)左右，因厄尔尼诺(圣婴)气候型态带来的乾燥情况将抑制印尼与马来西亚这两个主要生产国的产量。
马来西亚衍生品交易所(Bursa Malaysia Derivatives Exchange)指标棕榈油期货 2月受产量下降推动上涨近5%，但主要进口国需求下滑，令涨势受限。本周该期货持于2,540马币附近。
Mistry周三在吉隆坡一次行业会议中表示，棕榈油价格将持续攀升，直到触及一定水平、令印度这类对价格敏感的进口国的需求停滞为止。
“我认为大家现在必须把认为毛棕榈油价位在每吨2,600或2,700马币的所有思维抛开，”他表示。
“我们必须将价格带到需求不再扩张的水平，而且要让像印度这类对价格敏感市场的需求紧俏的地步。那表示...棕榈油期货交易价以3为开头，而不是2。”
Mistry未给出这种情况可能出现的时间表。他目前担任印度消费品公司Godrej International驻新加坡主管。
由于去年底和最近几个月印尼和马来西亚的棕榈油种植园遭遇干旱，他预计在截止9月16日的整个销售年度，棕榈油产量料下滑近300万吨。这两个国家占全球棕榈油产量的90%。
马来西亚棕榈油产量料将下滑150万吨，至1,840万吨。
“印尼数据在获取、研究和推测方面难度较大。厄尔尼诺影响最严重的地区也仅限于南苏门答腊以及加里曼丹的部分地区。”他说。
“因此，目前我只是将预估的印尼产量下调了120万吨。”(完)
(编译 陈宗琦/李春喜 审校 白云/刘秀红/高琦)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算