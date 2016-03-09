版本:
中国
货币新闻 | 2016年 3月 9日 星期三 15:00 BJT

欧股业绩：E.ON公布净亏创纪录新高，受减记发电厂资产影响

路透德国埃森3月9日 - 德国最大公用事业企业E.ON 公布连续第二年创纪录亏损，将之归咎于减记亏损连连的电厂资产；这些电厂资产将在今年稍晚另外挂牌上市。

E.ON称2015年净损为70亿欧元(77亿美元)，较2014年的亏损31.6亿欧元增加一倍有余。E.ON目前正将发电及能源交易业务分拆至名为Uniper的公司，并推动Uniper公开上市。

分析师先前平均预期为净损64.8亿欧元。

“我们的数据反映出产业正在经历深远的结构转型，这样的趋势在当前年度未见放慢脚步，”执行长Johannes Teyssen在一份声明中表示。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐